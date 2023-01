Grande Dixence: redémarrage anticipé après des travaux

Genève (awp) - Après plus de six ans de travaux, les centrales électriques valaisannes de Fionnay et Nendaz, propriété de la compagnie d'électricité Grande Dixence, ont été partiellement remises en service le 13 janvier. Cette étape intervient avec neuf mois d'avance sur le calendrier, indique la maison-mère Alpiq vendredi dans un communiqué.

Quatre des six groupes de production de chacune des deux usines approvisionnent ainsi à nouveau la Suisse en électricité. La totalité de l'aménagement sera à nouveau en service à partir de fin 2023, précise Alpiq.

Les six groupes de production des deux centrales ont été réhabilités au niveau des vannes, des turbines, des alternateurs, des automatismes de commande et des services auxiliaires, est-il précisé. L'investissement s'est monté à 240 millions de francs suisses. La partie aérienne d'une conduite forcée a également été remplacée.

Pendant la durée des travaux, le complexe de la Grande Dixence a pu continuer à produire grâce à une autre chute qui relie le lac des Dix à l'usine de Bieudron, la centrale hydroélectrique la plus puissante de Suisse.

