BancaStato a atteint de nouveaux sommets en 2022

Zurich (awp) - La Banque cantonale du Tessin (BancaStato) a signé un exercice 2022 à marquer d'une pierre blanche. Augmentation des recettes et diminution des coûts ont fait bondir le résultat opérationnel de plus d'un quart à plus de 100 millions de francs suisses, ce dont profitera en premier lieu son actionnaire exclusif.

Les produits d'exploitation ont totalisé 263,5 millions de francs suisses, en hausse de 7,0% par rapport à 2021, alors que les charges ont diminué de 5,4% en raison d'un effet de base, l'exercice précédent ayant été marqué par un versement de 15,9 millions à la caisse de pension du personnel, précise BancaStato jeudi dans un communiqué.

Porté par les hausses de taux décidées par la Banque nationale suisse (BNS), le résultat net des opérations sur intérêts a bondi de 17,8% à 186,0 millions de francs suisses. Au 31 décembre, les crédits à la clientèle dépassaient 13,84 milliards, dont 11,40 milliards de créances hypothécaires, en hausse de 2,9% sur un an.

Les activités de négoce ont également été florissantes (+17% à 23,7 millions), alors que les recettes des commissions et services se sont contractées de 5,5% à 60,3 millions, essentiellement en raison de l'érosion de l'activité clients due aux turbulences du marché. Au bouclement de l'exercice, la masse sous gestion (AuM) du groupe se montait à 21,3 milliards (+2,8%).

Le résultat d'exploitation a décollé de 27,1% à 101,0 millions de francs suisses. Le ratio coûts/revenus s'est amélioré à 54,9%, soit un recul de 70 points de base (pb) par rapport à l'exercice précédent, ajusté de l'effet de base précité. Le bénéfice net s'est enrobé de 16,7% à 64,4 millions.

Actionnaire unique de BancaStato, le canton se verra verser un montant record de plus de 45,3 millions, auquel s'ajoutera un versement extraordinaire de 3 millions lié au dividende versé au groupe par sa filiale Axion. "Si l'on considère les cinq dernières années, les versements aux caisses publiques dépassent 210 millions", a signalé le directeur général (CEO) Fabrizio Cieslakiewicz.

La direction de l'établissement tessinois n'a pas formulé d'objectifs pour l'exercice en cours.

