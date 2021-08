BancaStato: performance semestrielle dopée par les activités reprises à EFG

Zurich (awp) - La Banque cantonale du Tessin (BancaStato) a connu un premier semestre faste, qui a vu son bénéfice net bondir de plus d'un tiers en comparaison annuelle, à la faveur notamment d'un effet de base. L'acquisition fin mars d'activités au groupe bancaire zurichois EFG International s'est traduite par une poussée de la masse sous gestion et des crédits hypothécaires.

Ces derniers ont enflé de 6,7% pendant la période sous revue, frôlant désormais les 11 milliards de francs suisses, dont près de 420 millions provenant de la clientèle reprise à EFG, précise l'établissement vendredi dans un communiqué.

Dans son coeur de métier que sont les opérations sur intérêts, BancaStato a vu le résultat net croître de 1,4% sur un an, à 78,4 millions. Le produit des commissions et services a bondi de 12,1% à 31,2 millions et celui généré par les activités de négoce de 26,0% à 10,1 millions, portant le total des recettes à 121,4 millions (+7,0%).

Le résultat d'exploitation a progressé de 8,1% à 46,5%, malgré une inflation des coûts à mettre en lien notamment avec la participation de la banque à la deuxième édition du programme "Vivi il tuo Ticino" (Vis ton Tessin), mis en place pour promouvoir l'activité touristique auprès de la population locale.

Le bénéfice semestriel a bondi de 33,5% à 37,5 millions de francs suisses, une progression qui s'explique notamment par la charge extraordinaire de 6 millions liée au premier "Vivi il tuo Ticino" qui avait été comptabilisée au premier semestre 2020.

Au bilan, outre la hausse des crédits hypothécaire mentionnée, les autres créances envers les particuliers et les entreprises - qui comprennent les crédits Covid - ont gonflé de 11,7% à 1,67 milliard de francs suisses.

La masse sous gestion (AuM) s'établissait fin juin à 20,32 milliards, soit 10,4% de plus qu'au bouclement de 2020. L'afflux net s'est élevé à 1,23 milliard et l'apport d'EFG à plus de 500 millions, précise BancaStato.

L'établissement cantonal devrait passer fin septembre de la catégorie 4 à la 3 selon la classification de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), ce qui va vraisemblablement se traduire par l'augmentation des charges liées à la gestion des risques et une "vigilance plus intense" de la part du régulateur.

Effets de la crise retardés

"L'effet de la crise sanitaire n'est pas perceptible sur l'année en cours, mais le sera sans doute en 2022, voire 2023", a confié à AWP le président de la direction générale (CEO) Fabrizio Cieslakiewicz, soulignant que le bénéfie semestriel surpasse de 13,8% celui dégagé à la même pérdiode en 2019.

"Si la marche des affaires se poursuit au même rythme, nous pourrions bien franchir cette année pour la première fois la barre des 100 millions de francs suisses au niveau du résultat opérationnel", prédit le patron de BancaStato.

A fin juin, le volume des crédits Covid se montait à 200,3 millions de francs suisses, dont 141,2 millions ont été utilisés. "Le taux moyen d'utilisation est de 75% pour les crédits Covid-19 et de 56% pour les crédits Covid Plus (supérieurs à 500'000 francs suisses, ndlr)", a signalé le dirigeant, précisant que près de 1500 lignes avaient été accordées, et 81 avaient déjà fait l'objet d'un remboursement.

Interrogé sur les taux négatifs, M. Cieslakiewicz a indiqué que l'établissement est resté en deçà du seuil fixé par la Banque nationale suisse (BNS). Pour la clientèle, la barre a été placée à 3 millions de francs suisses ou 1 million d'euros pour les comptes courants et à 5 millions de francs suisses pour les comptes épargne.

Soulignant que ces limites se situent nettement au-delà de celles usuellement appliquées, il rappelle que BancaStato a pour mission de "soutenir le développement de l'économie régionale et l'épargne de la clientèle tessinoise".

buc/jh