BancaStato va reprendre les activités de détail d'EFG au Tessin

Zurich (awp) - La Banque cantonale du Tessin (BancaStato) va reprendre l'ensemble des activités et de la clientèle particuliers et entreprises du gestionnaire de fortune zurichois EFG International. Ce transfert intervient après le rachat par ce dernier en 2016 son homologue tessinois BSI, emporté par le retentissant scandale du fonds souverain malaisien 1MDB.

L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués, répond aux "orientations stratégiques" des deux instituts, indique l'établissement cantonal mercredi dans un communiqué, précisant que le transfert d'activité "exclut l'hypothèse de licenciements".

EFG devrait ainsi pouvoir se recentrer sur ses activités de banque privée, alors que le groupe BancaStato verra ses volumes commerciaux agrémentés de 1,2 milliard de francs suisses de dépôts et de crédits "dont la composition et la typologie s'avèrent conformes à son modèle et sa politique d'affaires".

La cession des activités de détail d'EFG, dont la finalisation est prévue pour le premier trimestre 2021, entraînera le transfert d'une dizaine de collaborateurs dans les rangs de BancaStato "aux mêmes conditions contractuelles", assure la banque cantonale.

buc/fr