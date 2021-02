La BC de Fribourg plutôt résiliente face à la pandémie

Genève (awp) - Malgré les difficultés liées au coronavirus, la Banque cantonale de Fribourg (BCF) a continué à croître l'année dernière, notamment dans les affaires hypothécaires. Les recettes de l'établissement ont cependant stagné et la rentabilité opérationnelle s'est étiolée.

Le bénéfice net s'inscrit à la hausse, de 1,3% à 133,3 millions de francs suisses, indique jeudi la BCF. Sur ce montant, le canton, les communes et les paroisses fribourgeois vont percevoir 69,9 millions de francs suisses. Il faut ajouter à cela une contribution extraordinaire de 8 millions de francs suisses destinée à soutenir l'Etat dans ses mesures liées à la crise pandémique.

Afin de couvrir les risques liés au Covid, la banque a en outre constitué des provisions supplémentaires de l'ordre de 3 millions de francs suisses, selon des indications fournies à AWP.

Le résultat opérationnel affiche un recul de 2,2% à 162,0 millions de francs suisses. L'établissement cantonal a généré des recettes stables (+0,2%) à 281,2 millions.

Principale source de revenus, les opérations d'intérêts ont pâti d'une progression sensible (+34%) des provisions susmentionnées, le résultat net ayant stagné à quelque 235 millions. Sans cet effet, les revenus dans cette activité (résultat brut) affichent une augmentation de 1,6% à 247 millions de francs suisses.

Crédits Covid pour 342 millions

Confronté à moins de demande pour le change de devises, la BCF a vu ses recettes des opérations de négoce chuter de 17% à 8,4 millions de francs suisses. Les autres sources de revenus sont en hausse. Les charges d'exploitation ont pris 1,3% à 101,7 millions de francs suisses. A fin 2020, l'effectif s'élevait à 474 personnes pour 27 succursales.

Au bilan, les créances hypothécaires se sont enrobées de 4,9% à 17,05 milliards de francs suisses, alors que les dépôts à la clientèle se sont envolés de 10,4% à 15,65 milliards.

La BCF a par ailleurs octroyé des prêts Covid-19 à taux zéro et garantis par la Confédération pour un montant total de 342 millions de francs suisses, plaçant la banque parmi les dix plus grandes contributrices au programme suisse de soutien à l'économie, selon le communiqué. Quelque 2000 demandes ont été adressées à l'établissement. Afin de soulager sa clientèle, les amortissements de crédits ont été suspendus et des autorisations de dépassement acceptées.

A fin décembre, le total s'élevait à 26,71 milliards de francs suisses (+8,4%). La BCF est la deuxième banque cantonale romande en termes de somme au bilan, derrière son homologue vaudoise.

Le ratio de fonds propres durs s'est fixé à 17,8%.

Pour l'exercice en cours, la direction s'attend à des "résultats semblables à 2020". Depuis janvier la banque est dirigée par Daniel Wenger, qui a remplacé Edgar Jeitziner, qui prendra sa retraite à la fin du mois.

