Crédit Mutuel Alliance Fédérale a connu une année 2021 historique

Paris (awp/afp) - Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, entité qui rassemblait l'an dernier 13 des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel, a publié jeudi un bénéfice record de 3,5 milliards d'euros pour 2021, porté par l'ensemble de ses métiers.

Ce résultat "nettement au-dessus des objectifs" est en hausse de 39,0% par rapport à 2020.

Les conséquences "numérique, écologique et sociale" de la crise du Covid-19 "nous ont transformés", explique le président Nicolas Théry, cité dans un communiqué.

La banque mutualiste se présente comme la "première banque entreprise à mission", une notion introduite par la loi Pacte de 2019 qui permet à une entreprise commerciale d'intégrer dans ses statuts des objectifs sociaux et environnementaux auxquels elle consacrera des moyens et un suivi.

La banque, qui s'appuie sur les réseaux Crédit Mutuel et CIC, se félicite de sa "performance commerciale remarquable" réalisée l'an dernier. Son produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires, a atteint un peu plus de 15,9 milliards d'euros, en hausse de 12,8% par rapport à 2020.

Tous les métiers sont concernés: activités d'assurances (+31,4%), revenus des métiers spécialisés (+32,1%) liés à la dynamique des activités et à la bonne tenue des marchés financiers, encours de crédit à l'habitat (+9%), encours des crédits à la consommation (+6,4%), crédits aux TPE et PME (+3,1%), dépôts (+4,0%).

Le coût du risque, c'est-à-dire les sommes provisionnées pour faire face aux éventuels impayés sur les crédits consentis, a été divisé par trois pour s'établir à 699 millions d'euros.

Le ratio de fonds propres durs, indicateur clé au sein du secteur, s'élève à 18,8%, très largement au-dessus des exigences réglementaires.

Les résultats ne comprennent pas la fédération Crédit Mutuel Nord Europe, qui a annoncé rejoindre Crédit Mutuel Alliance Fédérale le 3 janvier de cette année, portant à 14 depuis le début de l'année le nombre de fédérations présentes dans Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Il ne comprennent pas non plus ceux du groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit les fédérations Bretagne et Sud-Ouest et diverses filiales. Ce dernier, qui milite pour son indépendance de l'organe central, publiera ses résultats le 25 février.

Les résultats records de Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'inscrivent dans un contexte plus large: BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale ont aussi réalisé des profits historiques l'an dernier.

afp/ck