Paris (awp/afp) - Nicolas Théry, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale depuis 2014, va quitter ses fonctions en avril et doit être remplacé par le directeur général Daniel Baal, a annoncé mardi l'entité qui rassemble 14 des 18 fédérations régionales du groupe Crédit Mutuel et le CIC.

M. Théry, 58 ans, avait été réélu en mai 2022 pour un mandat de trois ans, jusqu'en 2025. Il avait présenté début février des résultats record réalisés en 2023, avec un résultat net part du groupe record de 3,94 milliards d'euros.

MM. Théry et Baal "ont accéléré le développement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour atteindre la place de 9e banque de la zone euro", a relevé dans un communiqué la société, dont le siège est à Strasbourg.

M. Théry va aussi quitter la présidence de la Confédération nationale du Crédit Mutuel, qui associe Crédit Mutuel Alliance Fédérale et les fédérations de Crédit Mutuel Arkéa, un poste qu'il occupe depuis 2016. M. Baal, 66 ans, doit également le remplacer dans cette fonction.

Un des faits d'armes de M. Théry a d'ailleurs été de faire la paix avec Crédit Mutuel Arkéa, dont les fédérations voulaient faire sécession.

Il a aussi créé en 2023 un "dividende sociétal", initiative consistant à allouer chaque année 15% du bénéfice net pour soutenir des projets environnementaux et solidaires.

Le directeur général adjoint de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Eric Petitgand, doit devenir directeur général à la place de M. Baal - qui occupait cette fonction depuis 2017 -, selon le communiqué.

Ces changements doivent être approuvés par les instances de direction les 4 et 5 avril.

"Il y a quelques années, le président du comité des nominations m'avait demandé de désigner une personne qui pourrait me succéder si je faisais le zouave en vélo", a déclaré M. Théry au Figaro. "J'avais répondu Daniel Baal."

Désormais, "j'ai envie d'avoir un autre équilibre personnel et mieux utiliser mon temps libre, même si je n'ai pas encore défini comment", a-t-il relevé. "Il y a quelque temps que cela me trottait dans la tête. Dans ma réflexion, c'était maintenant ou dans six ou sept ans."

Il se consacrera, selon le communiqué, "aux défis de la révolution écologique, climatique et solidaire, en tant que conseiller du nouveau président" et de la fondation du Crédit Mutuel pour la lecture.

Ancien conseiller de Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius au ministère de l'Economie, cet énarque marqué à gauche est passé à la CFDT avec Nicole Notat, puis à la Commission européenne, notamment comme directeur de cabinet de Pascal Lamy, alors commissaire européen du Commerce.

afp/rp