Saxo Bank (Suisse) reprend les clients de Strateo, qui quitte la Suisse

Genève (awp) - Saxo Bank (Suisse) s'est porté acquéreur du portefeuille de clients de Strateo, qui va cesser son activité en Suisse. Le courtier en ligne genevois, détenu par le français Crédit Mutuel Arkéa, n'a pas réussi à trouver sa place sur le marché helvétique.

Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de la transaction, précise un communiqué diffusé jeudi. Ce rachat, qui s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat qui liait déjà les deux banques en ligne, sera finalisé d'ici la fin du 1er trimestre 2021.

Présent en Suisse depuis 2009, Strateo est une filiale d'Arkéa Direct Bank, elle-même détenue par le français Crédit Mutuel Arkéa. Le propriétaire du courtier en ligne genevois a décidé de quitter la Suisse pour se concentrer sur ses autres marchés, soit la France, la Belgique et le Luxembourg.

Cette décision concerne une "quinzaine" d'employés qui ne seront pas repris par Saxo Bank, indique à AWP Joffray Guiavarch, directeur général de Strateo. Ces personnes se verront proposer un poste au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa, propriétaire du courtier en ligne, dans les pays susmentionnés. Un "dispositif d'accompagnement" sera proposé aux personnes qui décideront de quitter le groupe.

Strateo n'a visiblement pas réussi à percer Suisse. "Nous n'avons pas atteint la taille critique pour peser sur le marché suisse. Nous avons pris un peu de retard sur les concurrents", selon M. Guiavarch.

En 2018 et 2019, le courtier genevois a enregistré une croissance de 20% du nombre de clients - non précisé - et la progression s'est révélée encore plus forte en 2020, grâce à la volatilité provoquée sur les marchés financiers par le coronavirus. "La décision a été prise avant l'éclatement de la pandémie de Covid-19", révèle le patron de Strateo.

Jusqu'ici, les clients de Strateo avaient accès aux produits dérivés en passant par la plateforme mise à disposition en marque blanche par Saxo Bank. Ils seront transférés chez Saxo Bank, dont l'offre porte sur 40'000 instruments sur toutes les classes d'actifs.

