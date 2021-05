Bouygues va débourser 641 M EUR pour sceller une "fusion" de TF1 avec M6

Paris (awp/afp) - Bouygues va débourser 641 millions d'euros pour sceller une "fusion" de sa filiale TF1 et de M6 qui formeraient ainsi un géant français des médias, ont annoncé lundi soir les groupes impliqués dans l'opération.

"TF1, M6, Bouygues et RTL Group annoncent aujourd'hui (lundi) qu'elles ont conclu des protocoles d'accord d'entrée en négociations exclusives pour fusionner les activités de TF1 et M6 et créer un groupe de médias français d'envergure" qui représentera un chiffre d'affaires annuel de 3,4 milliards d'euros, ont précisé ces groupes dans un communiqué.

Bouygues et RTL Group, filiale de l'allemand Bertelsmann, "détiendraient respectivement 30% et 16% du nouveau groupe, après acquisition par Bouygues auprès de RTL Group de 11% du nouveau groupe", détaille ce texte.

Quelque 54% du capital du nouveau groupe serait donc coté en bourse.

"Bouygues serait l'actionnaire de contrôle exclusif et agirait en partenariat stratégique avec RTL Group dans le cadre d'une action de concert", selon la même source.

En outre, "l'opération serait mise en oeuvre sur la base d'un ratio d'échange économique global de 2,10 actions TF1 pour chaque action M6 (après distribution d'un dividende extraordinaire de 1,50 euro par action aux actionnaires de M6, et distribution de dividendes ordinaires de 1 euro par action M6 et de 0,45 euro par action TF1 en 2022)", précise le texte.

Ce nouveau groupe, dont la naissance devra recevoir le feu vert des gardiens de la concurrence, "serait bien positionné pour relever les défis résultant de l'accélération de la concurrence des plateformes numériques mondiales, actives sur le marché publicitaire français et dans la production de contenus audiovisuels de qualité", affirment les groupes.

La transaction, dont les promoteurs visent un aboutissement d'ici à la fin 2022, aboutirait à une "création de valeur pour l'ensemble des actionnaires des deux groupes", selon eux.

Ils estiment les "synergies" (économies d'échelle) entre 250 et 350 millions d'euros "à l'issue des trois premières années suivant la réalisation de la transaction", mais ne mentionnent pas de volet social à cette opération.

Côté gouvernance, Nicolas de Tavernost, actuel PDG de M6, "sera proposé comme président directeur général du nouvel ensemble fusionné".

De son côté, le PDG de TF1 Gilles Pélisson "sera nommé directeur général adjoint du groupe Bouygues en charge des médias et du développement", selon le communiqué.

Et "le Conseil d'administration du groupe fusionné serait composé de 12 membres dont quatre administrateurs désignés par Bouygues, quatre administrateurs désignés par RTL Group, trois administrateurs indépendants, deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires".

Enfin, "la direction du groupe fusionné comprendra des membres des équipes de direction actuelles de M6 et de TF1", précise le communiqué.

