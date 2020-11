ViacomCBS vend la maison d'édition Simon & Schuster à Penguin Random House

New York (awp/afp) - Le groupe de médias américain ViacomCBS a annoncé mercredi son intention de vendre la maison d'édition Simon & Schuster à Penguin Random House, une filiale de la société allemande Bertelsmann, pour 2,18 milliards de dollars, créant ainsi un nouveau géant dans les librairies.

Les deux groupes comptent de nombreux auteurs à succès: Stephen King et Doris Kearns Goodwin chez Simon & Schuster, qui a aussi par le passé compté Ernest Hemingway et F. Scott Fitzgerald parmi ses talents; Barack et Michelle Obama, ou John Grisham chez Penguin Random House.

Leur rapprochement "est le résultat d'une vente aux enchères hautement compétitive qui a suscité l'intérêt d'acheteurs du monde entier, reflétant la position de Simon & Schuster comme l'une des marques d'édition les plus connues au monde, a souligné ViacomCBS dans un communiqué.

La société américaine, propriétaire des chaînes de télévision CBS, MTV, Comedy Central, Nickelodeon ou Showtime, ainsi que des studios Paramount et Miramax, ne considérait plus sa maison d'édition comme une priorité et cherchait à la vendre depuis plusieurs mois.

Elle compte utiliser l'argent de l'opération pour investir dans ses priorités stratégiques, dont le streaming, verser des dividendes à ses actionnaires et réduire sa dette.

La transaction devrait se conclure en 2021 mais doit encore obtenir le feu vert des autorités de la concurrence

Si elle est confirmée, Simon & Schuster continuera à fonctionner comme une entité à part au sein de Penguin Random House et à être géré par son directeur général actuel, Jonathan Karp.

afp/rp