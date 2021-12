Bühler fournira des installations pour Agronutris

Zurich (awp) - Bühler a obtenu une commande en France. Le groupe st-gallois fournira à Agronutris pour un montant non dévoilé une installation complète pour l'élevage de mouches soldat noires destinées à l'alimentation animale. Les nouveaux équipements, installés sur le premier site de production de l'entreprise de biotechnologie à Rethel, dans le département des Ardennes, devraient être opérationnels en 2023.

Les installations fournies par Bühler permettront au site de Rethel, d'une surface de 16'000 mètres carrés, de traiter chaque année pas moins de 70'000 tonnes de résidus organiques, précise jeudi le groupe établi à Uzwil. La production d'insectes fournira des protéines pour les marchés de l'aquaculture et des aliments pour animaux de compagnie.

Les équipements fournis par Bühler se destinent notamment à la préparation de la matière première pour fournir aux larves une nourriture "sûre, appétissante et nutritive". Ils consistent aussi en un système d'élevage de larves entièrement automatisé avec un contrôle climatique sophistiqué. Bühler livrera en outre la ligne de traitement permettant de transformer ces dernières en farine de protéines et en lipides ainsi que le système de manipulation des aliments pour une évacuation sûre des résidus d'élevage.

Bühler assumera la responsabilité de l'ensemble du projet, notamment l'ingénierie, l'approvisionnement, la fabrication, la livraison, le montage et la mise en service.

Selon le communiqué, l'alimentation d'une population mondiale estimée à dix milliards d'individus d'ici 2050, nécessitera environ 250 millions de tonnes de protéines supplémentaires par an, soit 50% de plus qu'actuellement. La société et l'industrie doivent relever ce défi en produisant de manière plus durable les sources de protéines existantes et en proposant des sources alternatives pour la consommation humaine et animale directe.

Les insectes comestibles peuvent jouer un rôle important dans la transformation des déchets alimentaires en protéines. Le marché des protéines d'insectes pour l'alimentation animale devrait selon les prévisions connaître une vive croissance ces des dix prochaines années. Le chiffre d'affaires est attendu à 2,2 milliards d'euros par an d'ici la fin de la décennie.

Deux secteurs principaux doivent stimuler cette croissance: le secteur de l'aquaculture représentera environ 30% du volume des ventes des producteurs d'insectes d'ici 2030. Et le secteur des aliments pour animaux domestiques en représentera 40%.

