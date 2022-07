Zurich (awp) - Le groupe Bühler a annoncé un investissement de plus de 10 millions de francs suisses dans un nouveau centre technologique pour remplacer l'actuel datant des années 1950, devenu obsolète.

Le constructeur saint-gallois de machines pour l'agroalimentaire y développera, testera et mettra à l'échelle des "solutions durables et efficaces pour le traitement des céréales et des aliments pour animaux", des matières premières aux produits finis, indique l'équipementier saint-gallois lundi dans un communiqué.

Les nouvelles installations, dont la mise en service est prévue pour 2024, comprendront entre autres un processus de nettoyage et de broyage entièrement intégré pour toutes les céréales, un processus de broyage complet pour tous les types d'aliments composés ainsi qu'un département de recherche et de développement.

buc/al