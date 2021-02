Chiffre d'affaires en nette baisse pour Bühler en 2020

Zurich (awp) - Le groupe industriel Bühler a bouclé l'année dernière sur une baisse marquée de son chiffre d'affaires et de ses entrées de commandes. L'entreprise, qui est parvenue à éviter une interruption de ses opérations et se veut optimiste pour l'exercice en cours.

Les ventes ont chuté de 17,0% à 2,7 milliards de francs suisses, et les prises d'ordres de 16,7% à 2,6 milliards, indique Bühler lundi dans son rapport annuel. A l'exception de la principale division Grains & Food (-7,2% à 1,7 milliard), les unités du groupe saint-gallois ont connu une contraction à deux chiffres de leur chiffre d'affaires.

Advanced Materials (AM) a vu ses ventes plonger de près d'un tiers (-31,7%) à 453 millions, en raison de l'effondrement du marché automobile. Durement affectées par les restrictions ayant frappé les magasins hors-taxes, les restaurants et les hôtels, les recettes de Consumer Foods (CF) ont fondu de plus d'un quart (-25,8%) à 574 millions.

Bühler signale une baisse d'activité dans toutes les régions, à l'exception de l'Asie, portée par la croissance en Chine, où les entrées de commandes ont bondi de 15%. Le groupe réalise désormais plus d'un tiers de ses revenus sur ce continent.

Les résultats 2020 ont été influencés par des effets de change, notamment du yuan, de l'euro et du dollar, ajustée desquels la contraction des recettes est ramenée à 13%.

Innovation sauvegardée

Malgré le contexte difficile, l'entreprise de Suisse orientale se félicite d'avoir honoré au cours de sa 160e année d'existence sa feuille de route en matière d'innovation, en lançant pas moins de 86 nouveaux produits et solutions.

Bühler a alloué 139 millions de francs suisses aux dépenses de recherche et développement (R&D) l'année dernière, contre 149 millions en 2019, ce qui correspond à 5,2% (4,6%) des recettes globales du groupe.

Pour l'année en cours, la direction de Bühler se veut optimiste et mise sur sa force d'innovation, son portefeuille diversifié et sa présence globale, pour maintenir stables ses volumes de ventes et sa profitabilité.

"La crise du coronavirus va affecter nos domaines d'activités encore un certain temps", a déclaré son directeur général (CEO) Stefan Scheiber, cité dans un communiqué. "Nous abordons de nouveaux marchés avec agilité et détermination pour répondre aux nouvelles conditions et opportunités du marché", a-t-il ajouté.

L'entreprise s'est notamment lancée en partenariat avec le géant des arômes et des parfums Givaudan dans la construction d'un "centre d'innovation" pour les aliments à base de plantes à Singapour, dont l'ouverture est prévue en mars.

