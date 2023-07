Le groupe indien ACME obtient un financement de 490 millions de dollars pour un projet à Oman

NEW DELHI (Reuters) - Le groupe indien ACME, spécialisé dans les énergies renouvelables, a annoncé vendredi avoir levé 40 milliards de roupies (487,98 millions de dollars) de fonds frais auprès de la société de financement d'infrastructures REC, afin de lancer son projet d'hydrogène vert et d'ammoniac à Oman. L'argent sera utilisé pour la première phase du projet, qui sera mis en place dans la zone économique spéciale de Duqm, à Oman, a déclaré le groupe dans un communiqué. L'installation devrait produire 100 000 tonnes d'ammoniac vert par an dans sa phase initiale. Elle sera ensuite étendue à 1,2 million de tonnes métriques par an avec une capacité d'électrolyse d'environ 3,5 gigawatts. ACME a également déclaré avoir signé des accords préliminaires avec REC pour plus de 210 milliards de roupies de prêts.