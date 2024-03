Zurich (awp) - La Banque cantonale de Schaffhouse (SHKB) a bouclé son exercice 2023 avec un bénéfice en hausse et le canton en profitera. Comme d'autres établissements, la banque a bénéficié de l'évolution des taux d'intérêts.

Le bénéfice d'exploitation s'est amélioré de 18,2% à 88,3 millions de francs suisses, a indiqué la banque mardi soir. Après attribution aux réserves pour risques bancaires généraux de 30 millions, le bénéfice annuel a augmenté de 5,4% à 58,3 millions de francs suisses.

Le produit d'exploitation a augmenté de 22% à 169,1 millions de francs suisses, grâce à l'évolution des taux d'intérêts qui a permis une augmentation de 26,8% du produit des intérêts. Le produit des commissions et services n'a lui progressé que de 1,5%, à l'issue d'un exercice "exigeant" pour les placements de la clientèle.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 8,5% à 65,8 millions de francs suisses, avec une hausse de 16% pour les seuls investissements dans l'informatique. Le rapport coût-recettes s'est inscrit à 38,9%.

Au bilan, les créances hypothécaires ont augmenté de 5,9% et les dépôts de la clientèle ont reculé de 0,1% à 5,95 milliards de francs suisses.

Unique propriétaire de la banque, le canton se verra attribuer 46,7 millions de francs suisses, en hausse de 5,5% sur un an.

Pour 2024, la banque se montre prudente en raison des incertitudes et de probables baisses des taux. Les frais resteront élevés en raison des investissements dans le personnel, les processus, la numérisation et l'infrastructure bancaire. Il devrait en résulter un bénéfice plus faible.

