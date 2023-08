AET envisage une extension du parc éolien du Gothard

Bellinzone (awp) - Azienda elettrica ticinese (AET) envisage de porter jusqu'à huit le nombre de turbines au sommet du Gothard, contre les cinq que compte actuellement le parc éolien.

Une éventuelle décision dans ce sens devra cependant être discutée avec les autres actionnaires du parc, à savoir les Services industriels de Genève (SIG) et la commune d'Airolo, propriétaires de respectivement 25 et 5%, a indiqué jeudi dans les colonnes de La Regione le directeur général (CEO) de l'énergéticien tessinois, Roberto Pronini.

Le nombre et l'emplacement de nouvelles turbines ne seront pas nécessairement ceux prévus dans le projet initial - qui en prévoyait déjà huit - a fait valoir le responsable, soulignant que les cinq premières avaient été installées dans la zone située plus au nord pour des considérations paysagères afin d'épargner la partie méridionale pourtant plus rentable en termes de flux d'air.

Le patron d'AET n'a pas souhaité s'avancer sur un calendrier, rappelant que la pose des cinq premières turbines a nécessité une quinzaine d'années, "entre la planification, les recours déposés par les associations de protection de l'environnement et du paysage, et le temps politique et technique nécessaire à chaque étape de la prise de décision".

Interrogé sur l'opportunité d'installer également un parc éolien sur le col du Gothard, M. Pronini a répondu que si c'était réalisable d'un point de vue technique, les conditions imposées par la Confédération pour pouvoir bénéficier d'importants subsides, notamment le dépôt d'ici fin 2025 d'un projet pour une production annuelle d'au moins 10 gigawattheures (GWh), "rendent l'opération impossible".

Mis en service à l'automne 2020, le parc éolien du Gothard a coûté 32 millions de francs suisses et n'a jusqu'ici pas atteint le rendement espéré.

buc/ib