Axpo vend une participation minoritaire dans Axpo Volt à BVK

Zurich (awp) - L'énergéticien Axpo vent une participation minoritaire de 49,9% dans Axpo Volt Beteiligung à la caisse de pension BVK. Cette société est une filiale via laquelle Axpo détient 31,37% de l'exploitant national de réseau Swissgrid.

Axpo conserve une participation majoritaire de 50,1% dans Axpo Volt Beteiligung et donc son plein contrôle sur le long terme, a-t-il indiqué vendredi soir. Axpo accorde une grande importance à sa participation dans Swissgrid et continuera d'avoir un représentant au sein du conseil d'administration de Swissgrid.

La transaction entre Axpo et BVK constitue un partenariat financier qui reflète "l'horizon d'investissement à long terme" de BVK. Les détails financiers de l'opération ne sont pas dévoilés. Elle permet à Axpo de renforcer sa base et sa souplesse financières, a déclaré le directeur des finances Joris Gröflin, cité dans le communiqué. Elle autorisera en particulier de poursuivre le développement de l'énergie éolienne et solaire en Suisse et réduira l'endettement net de l'entreprise.

Diverses caisses de pension et fondations de placement suisses détiennent indirectement des participations dans Swissgrid. BVK est la plus grande caisse de pension du pays et elle gère une fortune d'environ 40 milliards de francs suisses. Elle compte quelque 135'000 assurés qui travaillent à 60% dans les branches de la santé, de la formation, des infrastructures, des transports et de la gestion. Les 40% restant sont employés par le canton de Zurich.

