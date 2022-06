Réseau électrique suisse: Swissgrid entend planifier à long terme

Berne (awp/ats) - Swissgrid entend planifier à long terme pour garantir la circulation de l'électricité en Suisse et éviter les congestions du réseau. Le groupe gestionnaire du réseau électrique suisse a défini six principes à cet effet.

Avec la transition énergétique, les exigences en matière d'infrastructure et d'exploitation sûre du réseau ne cessent d'augmenter, relève lundi Swissgrid. La modernisation du réseau de transport s'est toutefois ralentie ces dernières décennies. Ainsi, les deux tiers de ses 6700 kilomètres datent d'avant 1980.

Pour que le réseau puisse répondre aux besoins futurs, Swissgrid établit périodiquement une planification pluriannuelle, appelée "Réseau stratégique". Ce sera probablement en novembre de cette année, après l'approbation du scénario-cadre d'économie énergétique par le Conseil fédéral, que le groupe commencera à actualiser dans ce cadre la planification à long terme du réseau, le "Réseau stratégique 2040".

Le groupe se basera pour ce faire sur six principes. Il entend d'abord minimiser l'impact sur l'environnement. Ainsi, les lignes et sous-stations durablement inutiles sont, dans la mesure du possible, démontées.

Lors de la recherche du meilleur corridor de lignes et du choix de la technologie de transport (ligne aérienne / ligne câblée souterraine), Swissgrid tient compte des répercussions sur l'environnement, au même titre que des facteurs techniques et économiques. Lorsque cela est possible, les synergies sont utilisées et les infrastructures regroupées.

Eliminer les congestions

Les congestions du réseau seront elles éliminées par l'optimisation, le renforcement et le développement de l'infrastructure. Pour identifier les éléments critiques, Swissgrid s'appuie notamment sur une simulation du réseau de l'année cible 2040.

Pour garantir la stabilité du réseau, Swissgrid et les gestionnaires de réseaux de transport d'autres pays vérifient à l'aide de tests de résistance si elle sera encore garantie à l'avenir ou si des mesures doivent être prises.

Il s'agit aussi de prendre en compte la flexibilité des accumulateurs, des producteurs et des consommateurs: l'intelligence artificielle, la gestion décentralisée de la consommation et l'écrêtage des pointes de la production photovoltaïque et éolienne apportent un nouveau potentiel dans ce cadre.

Swissgrid doit toutefois pouvoir l'activer et l'utiliser à tout moment. Pour cela, dit le groupe, il faut créer des conditions réglementaires, développer des produits et conclure des contrats.

Assurer un rapport coûts/bénéfices positif: si un projet de réseau coûte plus d'un million de francs suisses, Swissgrid établit une comparaison uniforme des coûts et des bénéfices. Ainsi, pour chaque projet, l'utilité de différents critères est exprimée soit en termes monétaires, soit en termes quantitatifs, soit en termes qualitatifs.

Enfin, Swissgrid doit coordonner la planification à long terme du réseau avec toutes les parties concernées. Il s'agit par exemple des gestionnaires de réseau de transport des pays voisins, des gestionnaires de réseau de distribution et de centrales électriques, de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et de la Commission fédérale de l'électricité (ElCom).

ats/al