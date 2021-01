Swissgrid augmente l'indemnisation des anciens propriétaires

Berne (awp/ats) - La Société nationale du réseau de transport Swissgrid va augmenter l'indemnisation de plusieurs anciens propriétaires du réseau de transport. La valeur de l'actif immobilisé augmente donc d'un montant entre 100 et 150 millions. Cette action intervient dans le cadre du transfert des installations du réseau de transport effectué en 2013.

La société peut désormais verser l'indemnisation définitive des installations du réseau qui lui ont été transférées, indique Swissgrid vendredi dans un communiqué. Ce versement est rendu possible suite aux décisions édictées par la Commission fédérale de l'électricité (EICom).

Swissgrid est propriétaire du réseau à très haute tension suisse. Depuis 2013, les installations du réseau de transport appartenant aux anciens propriétaires, les sociétés de production d'électricité, ont été transférés au groupe. Il s'agit concrètement de plus de 17'000 installations d'une valeur de 2,3 milliards environ. Cette opération représente la transaction la plus importante et la plus complexe jamais prescrite par la loi en Suisse, écrit Swissgrid.

ats/buc