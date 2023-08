Changements à la direction de la Banque cantonale d'Uri

Zurich (awp) - Hanspeter Furger, membre de la direction de la Banque cantonale d'Uri (UKB) et responsable de l'unité services, fera valoir ses droits à la retraite de manière anticipée au 31 janvier 2024. Il sera remplacé par Monika Häcki, une femme du sérail.

M. Furger travaillait pour l'établissement cantonal depuis 38 ans et avait rejoint la direction en 2018, rappelle la banque mercredi dans un communiqué. De son côté, Mme Häcki est entrée à l'UKB en 2017. Ces dernières années, elle a notamment été active dans les domaines de la numérisation et de la gestion des processus et des projets.

rq/ck