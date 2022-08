Banque cantonale de Zurich: bénéfice record au premier semestre

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Zurich (ZKB) signe un premier semestre 2022 solide, avec à la clé un bénéfice record. L'afflux d'argent frais a été particulièrement abondant, à près de 18 milliards de francs suisses, mais n'a pas compensé la performance négative des marchés, qui a déprécié les actifs des clients.

Sur les six premiers mois de l'année, la ZKB a dégagé un bénéfice net en hausse de 11,0% à 541 millions de francs suisses. Le record précédent, réalisé en 2020 au début de la pandémie, était de 537 millions.

Ce résultat repose sur la vigoureuse évolution des opérations d'intérêts, des opérations de commissions et de prestations de services ainsi que sur la constance des opérations de négoce, , écrit l'établissement zurichois vendredi dans un communiqué.

Quant au produit d'exploitation, il a crû e 6% à 1,34 milliard de francs suisses.

Le produit des opérations d'intérêt, qui constituent toujours le principal des trois piliers, s'est amélioré de 8,4% à 650 millions, grâce à l'augmentation des revenus issus des opérations interbancaires garanties et à la hausse des taux d'intérêt. Le portefeuille hypothécaire, principal vecteur de ce segment, a crû de 2,5% à 94,1 milliards.

Le produit des opérations de commissions et de prestations de services a progressé de 5,3% à 473 millions et celui des opérations de négoce s'est amélioré d'un modeste 1% à 211 millions, dans un contexte de marché maqué par les incertitudes.

Performance négative des marchés

L'afflux d'argent frais s'est inscrit en hausse de 50,8% à 17,8 milliards, ce qui n'a pas permis d'effacer la performance négative des marchés, qui a entraîné une baisse des actifs clients de 21,1 milliards. A 30 juin, les actifs sous gestion (AuM) s'élevaient à 388,1 milliards, en recul de 5,1% par rapport au 31 décembre.

La base de revenus ayant progressé nettement plus que les coûts, le ratio charges/produits s'est amélioré à 56,2%, contre 56,4% un an plus tôt. Enfin, le ratio de fonds propres (Tier 1) était de 17,6%, contre 17,9% un an plus tôt.

"L'inflation élevée, les hausses des taux d'intérêts par les banques centrales, l'évolution de la guerre en Ukraine et d'autres développements géopolitiques continueront à alimenter l'incertitude au cours de l'année", a indiqué Martin Scholz, directeur général, au chapitre des perspectives.

Il se dit néanmoins persuadé que a banque "affichera également de bons résultats au second semestre 2022". Martin Scholz remettra les clés de l'établissement à son successeur désigné Urs Baumann le 1er septembre.

rq/jh