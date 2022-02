Exercice 2021 fructueux pour la Banque cantonale de Zurich

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a affiché une solide performance l'an dernier. Dégageant des revenus record, le premier établissement cantonal de Suisse a vu son bénéfice net progresser de 8,9% en l'espace de douze mois à un niveau inédit de 942 millions de francs suisses. Le dividende accordé aux collectivités est relevé de 21% à 431 millions.

Portés par les opérations de commissions et les prestations de service ainsi que la régularité des affaires porteuses d'intérêts, les revenus ont dans l'ensemble crû de 1,2% à 2,54 milliards de francs suisses, précise vendredi la ZKB. Dans le même temps, les charges d'exploitation ont fléchi de 4% à 1,52 milliard.

Le résultat d'exploitation a ainsi bondi de 18,7% à 951 millions de francs suisses. A la faveur de cette bonne performance, le canton et les communes zurichois se verront verser un dividende en forte hausse. En 2020, la ZKB leur avait accordé 356 millions, montant auquel s'était ajouté un versement unique spécial de 100 millions pour les soutenir dans l'effort consenti pour lutter contre les effets de la pandémie de coronavirus.

Au fil des dix dernières années, la ZKB a versé un total de 2,8 milliards au canton et 1,2 milliard aux communes. Sur la même période, CHF 1,2 milliard doit également être ajouté dans le cadre du mandat de prestations inscrit dans la loi. L'établissement, qui figure au rang des cinq banques systémiques helvétiques, note en outre avoir utilisé sur la même période une rétention de bénéfices de 4,0 milliards en vue de renforcer ses fonds propres de la banque.

A fin 2021, les actifs sous gestion se montaient à 409,2 milliards, 13% de plus qu'un an auparavant. La croissance illustre principalement un afflux net de fonds record de 25,9 milliards, en hausse de 17%, lequel provient à 40% de la clientèle privée et à 60% de la clientèle institutionnelle, ainsi que le bonne tenue des marchés financiers.

Lancée il y a deux ans, l'app de prévoyance frankly, qui compte quelque 50'000 clients, totalisait à fin décembre 2021 des avoirs de 1,1 milliard de francs suisses.

Evoquant ses perspectives, la ZKB relève évoluer dans "un environnement difficile", la concurrence se révélant toujours "plus féroce". Sans mentionner de chiffres, le directeur sortant de l'établissement, Martin Scholl, cité dans le communiqué, s'attend néanmoins à un "résultat honorable"

vj/fr