Franc succès de l'app "frankly" de la ZKB après un an

Zurich (awp) - Lancée il y a tout juste un an, l'application de prévoyance "frankly" de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a trouvé son public et compte désormais plus de 25'000 clients. Les avoirs du troisième pilier de type 3a gérés via cette plateforme dépassent désormais les 600 millions de francs suisses.

L'application lancée en mars 2020 peut être utilisée par l'ensemble de la population, indépendamment d'une relation bancaire avec la ZKB. Le lancement en pleine agitation financière due au coronavirus s'est avéré juste, s'est réjoui jeudi le patron du plus grand établissement cantonal du pays, Martin Scholl.

Et de souligner dans un communiqué que les utilisateurs de l'app ont été récompensés pendant cette "année particulière". A la faveur de l'augmentation des avoirs gérés, les frais "tout inclus" ont pu être ramenés à 0,46%.

L'application propose une stratégie d'investissement personnalisée avec différents ratios d'actions, en fonction du profil de risque choisi. Fin mars, "frankly" a étoffé sa gamme d'investissements durables avec un nouveau groupe d'investissement, souligne la ZKB.

