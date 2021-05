La BC de Zurich lève 500 millions d'euros à 0%, échéance 2026

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Zurich (ZKB) émet pour la première fois un emprunt en euros, d'un montant de 500 millions d'euros, avec une durée de 5 ans (jusqu'au 15 mai 2026) et un taux à 0%.

L'émission intervient avec une prime de risque de 17 points de base au-dessus de la moyenne du swap. Pour une offre à 100,542%, le rendement est de -0,108%. La libération est prévue le 14 mai, précise la ZKB jeudi dans un communiqué. L'emprunt sera coté sur SIX.

Les coupures sont de 100'000 euros et destinées surtout à des investisseurs professionnels, ont indiqué des courtiers. La demande a été très bonne et les titres ont été sursouscrits plusieurs fois. Le fait que la banque soit notée AAA/Aaa/AAA par S&P, Moody's et Fitch a certainement joué son rôle.

