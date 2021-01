La Banque cantonale de Zurich entame une collaboration avec Klara

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Zurich (ZKB) entame une coopération avec le développeur de logiciels Klara. Le premier établissement cantonal de Suisse va utiliser l'assistant numérique de la fintech lucernoise permettant le transfert direct des données de paiement de la comptabilité des entreprises clientes vers la solution de banque en ligne de la ZKB.

La solution développée par Klara, une entreprise de technologies financières détenue majoritairement par la Poste depuis septembre dernier, simplifie la gestion financière des entreprises, écrit jeudi la Banque cantonale de Zurich. La solution de Klara permet aussi, via des interfaces, une communication automatique avec de nombreuses banques et autorités.

Klara, qui collabore avec PostFinance, le bras financier de la Poste, a également établi des coopérations avec UBS, le groupe de banques régionales Valiant, la Banque cantonale de Glaris (GLKB) ainsi que Credit Suisse. Détenue en commun par le géant jaune et le groupe Axon, Klara emploie quelque 150 salariés et est spécialisée dans la numérisation de services pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les particuliers, simplifiant ainsi les tâches administratives.

Les solutions de la société établie à Lucerne et fondée en 2016 permettent aussi par exemple d'établir des fiches de salaire, des documents d'assurance, des certificats de travail, de maladie ou d'accident, notamment.

vj/fr