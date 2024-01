Genève (awp) - La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a annoncé l'ouverture d'une succursale dans le canton de Vaud. L'établissement bancaire d'importance systémique souhaite renforcer ses activités auprès des caisses de pension et des clients institutionnels en Suisse romande.

L'ouverture d'une nouvelle agence à Lausanne au deuxième trimestre permettra à la ZKB une meilleure proximité avec les clients institutionnels actuels et futurs, indique un communiqué. De nouveaux conseillers seront recrutés et une nouvelle équipe dédiée sera mise en place, sans plus de précision.

"La Suisse romande représente pour nous un potentiel de croissance attrayant", déclare Jürg Bühlmann, responsable clientèle entreprises et membre de la direction générale cité dans le communiqué.

