Le fonds Swisscanto Real Estate acquiert deux immeubles

Zurich (awp) - Le fonds immobilier Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial a renforcé son portefeuille avec l'acquisition deux immeubles commerciaux à Root et Lachen, se trouvant respectivement dans les cantons de Lucerne et Schwyz. Le montant de la transaction s'élève à environ 62 millions de francs suisses et le rendement brut est de 4,3%, selon la filiale de la Banque cantonale de Zurich.

La passation des clés est prévue pour le 4 décembre à Root et le 14 décembre à Lachen. Les fonds collectés lors de la récente augmentation de capital de 45 millions, réalisée en septembre, ont notamment été utilisés pour cette acquisition, complète mardi le communiqué.

