Swisscanto Real Estate Fund Swiss Commercial détaille sa hausse de capital

Zurich (awp) - Swisscanto Real Estate Fund Swiss Commercial a détaillé mercredi les conditions de sa hausse de capital prévue via l'émission de près de 430'000 nouvelles parts pour un total avoisinant les 45 millions de francs suisses.

L'opération se déroulera entre le 11 et le 22 septembre. Les titres nouvellement émis pourront être acquis au prix d'émission de 104,53 francs suisses l'unité, indique dans un communiqué la société appartenant à la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

L'augmentation de capital sera réalisée tout en maintenant les droits de souscription des actionnaires existants. Dix actions donnent droit à l'achat d'une part nouvellement émise. Les détenteurs des nouveaux titres seront pleinement éligibles au versement du dividende pour l'exercice fiscal actuel.

Selon le communiqué, le produit de l'émission sera utilisé pour financer les obligations existantes et pour rembourser les emprunts.

Lancé en 2010 et coté sur SIX depuis novembre 2015, le fonds investit dans des immeubles commerciaux et mixtes dans toutes les régions du marché suisse.

