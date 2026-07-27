La politique a de nouveau un coupon. Le QE (Quantitative Easing, la béquille monétaire du "quoi qu'il en coûte") avait comprimé la prime politique sur les dettes souveraines. Depuis son retrait, quelques dizaines de points de base peuvent à nouveau se transformer en milliards d'euros d'intérêts, au rythme du refinancement.

Le 9 juin 2024, Emmanuel Macron dissout l’Assemblée nationale. L’écart entre le rendement de l’OAT française et celui du Bund allemand à dix ans s’établissait à 52 pb lors de la dernière clôture avant l’annonce. Il atteint 86 pb le 28 juin, puis 78 à la clôture. Après le second tour, il redescend à 63 pb. Le choc s’est atténué sur les écrans. Mais entre-temps, les obligations placées dans de mauvaises conditions ne peuvent pas remonter le temps.

La prime politique a toujours existé, mais les achats massifs de la BCE l’ont rendue presque invisible dans les spreads obligataires, en déplaçant une partie de l’ajustement vers le bilan de la banque centrale, la liquidité et les prix d’actifs. Depuis le retrait progressif de la BCE, ce prix redevient plus visible. Une crise politique n’a pas besoin de durer pour coûter longtemps. Il suffit qu’elle rencontre le calendrier d’émission de l’État.

Une crise de trois semaines peut laisser des intérêts à payer pendant huit ans.

Figure 1. Le spread français n’est pas revenu à son niveau d’avant-dissolution.

Sources : Sénat, AFT et indication de marché au 24 juillet 2026. Les rendements actuels sont indicatifs et arrondis.

Une crise de trois semaines peut-elle coûter pendant huit ans ?

Le mécanisme diffuse son poison en deux temps. D’abord quand la tension politique fait grimper les taux, elle fait baisser le prix des obligations déjà en circulation. Ensuite les adjudications suivantes doivent s’aligner sur ces conditions. Sur une nouvelle ligne, le coupon peut être fixé plus haut. Lorsqu’une ligne existante est rouverte, son coupon reste inchangé, mais l’État peut devoir la vendre moins cher (prix d’émission sous le pair) pour offrir le rendement demandé par les investisseurs. Le coût économique augmente dans les deux cas, en jouant sur le coupon et/ou le prix d’émission.

La France portait 2 857,5 milliards d’euros de dette négociable au 30 juin 2026, avec une durée de vie moyenne de huit ans et 180 jours. Cette maturité protège le budget à court terme, puisque l’État ne refinance pas tout son stock à chaque épisode de tension. Elle prolonge aussi les conditions des titres effectivement émis au mauvais moment. La dette amortit le choc, puis elle en garde la mémoire.

Un point de base sur 100 milliards d’euros de dette nouvelle représente environ 10 millions d’euros de coût annuel. Pendant la phase aiguë de la dissolution, l’AFT a placé environ 23,2 milliards d’euros d’OAT à moyen et long terme. Une prime politique hypothétique de 15 à 25 pb sur ces seules émissions représenterait 35 à 58 millions d’euros de coût annuel supplémentaire, soit environ 0,3 à 0,5 milliard d’euros en nominal sur 8,5 ans. Ceci est un calcul à la louche, sans entrer dans l’actualisation, les rachats de dettes, ou les différences de maturité… qui compliqueraient le résultat sans forcément le faire monter ou baisser systématiquement.

Les seules semaines de juin et juillet 2024 ne suffisent donc pas à produire une facture de 11 milliards d’euros, selon une estimation tirée de l’étude The Price of Political Fragility in Europe d’Allianz Research (qu’on discute plus bas). Un montant de cette taille suppose une prime plus durable, appliquée à plusieurs millésimes d’émission. La crise politique devient réellement coûteuse lorsqu’elle survit à son propre événement.

Figure 2. La transmission passe par les adjudications, puis par le renouvellement progressif du stock.

Infographie éditoriale. Mécanisme fondé sur les pratiques d’émission de l’AFT et la documentation budgétaire française.

Les marchés punissent-ils le chaos ou son budget ?

En fait, les marchés ne facturent pas mécaniquement chaque parti supplémentaire ou chaque semaine de négociation. Mais ils y lisent des signes de fragmentation et d’instabilité, puis les traduisent en prime de risque. Les investisseurs regardent surtout ce que l’instabilité peut changer dans la trajectoire du déficit, la dette et la capacité à voter un budget. Une coalition lente mais encadrée peut rassurer davantage qu’un système capable de modifier rapidement la politique fiscale sans financement crédible.

La comparaison entre la France et les Pays-Bas remet les chiffres à l’endroit. Dans l’indice de fragilité politique d’Allianz, les Pays-Bas affichent un score de 57, légèrement supérieur aux 54 points français. Pourtant, la sensibilité estimée de leur prime souveraine est de -3 pb pour un choc d’un écart-type de l’indice, contre +38 pb pour la France. Ce n’est pas une surprise, mais une question de fondamentaux : la Commission européenne prévoit une dette publique de 46,9 % du PIB aux Pays-Bas en 2026, contre 118,1 % en France.

La fragilité française est le résultat d’un risque fiscal, à fort effet de levier, si l’on peut dire. L’étude d’Allianz ne détecte plus dans la prime de risque française une composante liée à une éventuelle sortie de l’euro. Contrairement à la crise des dettes souveraines, le surcoût actuel serait essentiellement fiscal : les investisseurs ne craignent pas tant un « Frexit » qu’une incapacité politique à redresser les comptes publics.

Figure 3. La même fragilité politique ne produit pas la même prime souveraine.

Source : Allianz Research, 23 juillet 2026. La sensibilité est un coefficient économétrique sur l’asset-swap spread, pas un mouvement de marché directement observé.

Depuis la fin du QE, qui tient le stylo ?

La politique n’a pas commencé à avoir un prix en 2022. Avant les programmes d’achats massifs, les marchés différenciaient déjà les signatures souveraines. Le QE, lancé en 2015 et progressivement interrompu en 2022, a réduit cette sensibilité en faisant de l’Eurosystème un acheteur marginal régulier, moins dépendant du rendement offert que les banques, les fonds ou les investisseurs étrangers privés.

Les achats nets du PEPP ont pris fin au printemps 2022, puis ceux de l’APP à l’été. Les réinvestissements de l’APP ont cessé en juillet 2023 et ceux du PEPP fin 2024. La BCE conserve un portefeuille considérable et le Transmission Protection Instrument peut encore être mobilisé contre une fragmentation jugée injustifiée. Elle n’a pas quitté la salle… Elle a simplement cessé de commander chaque nouvelle tournée, avant que les liquidités servies à volonté ne transforment le moindre choc de prix en incendie inflationniste.

Le prix marginal dépend donc davantage d’acheteurs sensibles au rendement, à l’offre et aux risques propres à chaque pays. Cette évolution ne signifie pas que toute hausse du spread soit politique. L’inflation, la croissance, la prime de terme, le niveau du Bund, l’offre nette de dette et les notations souveraines entrent aussi dans le cocktail. La politique n’en est qu’un ingrédient, parfois plus corsé que les autres. Le retrait de la BCE a surtout réduit l’anesthésie qui empêchait ces différences d’apparaître pleinement.

Figure 4. Le retrait de la BCE a été progressif, pas brutal.

Sources : Banque centrale européenne, décisions APP, PEPP et TPI. Le stock détenu par l’Eurosystème reste massif en 2026.

Onze milliards pour la France : facture observée ou résultat de modèle ?

Dans le papier cité ci-dessus, Allianz Research évalue à près de 100 milliards d’euros le surcoût d’intérêts passé et futur attribuable à la fragilité politique depuis 2022 dans cinq pays européens. L’étude estime à près de 100 milliards d’euros le surcoût cumulé associé à la fragilité politique en Europe, dont 41 milliards pour le Royaume-Uni, 30 pour l’Italie, 14 pour l’Espagne, 11 pour la France et 3 pour la Belgique (en retenant ici simplement les ordres de grandeur).

Le chiffre français ne correspond pas à une somme déjà débitée des comptes publics. Allianz estime une prime politique dans les asset-swap spreads, l’applique aux émissions concernées, puis projette le coût sur la maturité résiduelle. En gros, le modèle cherche à mesurer de combien le nouveau taux dépasse son benchmark une fois isolés les autres facteurs (inflation, terme etc.). Il applique ensuite ce surcoût au montant de dette concerné et à sa durée restante pour estimer la facture totale d’intérêts liée à la crise.

Le résultat mélange donc des intérêts déjà versés et des paiements futurs. La méthode est économiquement cohérente, mais elle ne permet pas d’isoler parfaitement la politique des fondamentaux budgétaires et des autres facteurs de marché.

On va tester la plausibilité de l’ordre de grandeur avec une prime de « crise » à 20pb. La France a émis 300 milliards d’euros nets à moyen et long terme en 2025 et prévoit 310 milliards en 2026. Une prime moyenne hypothétique de 20 pb sur ces 610 milliards représente environ 1,22 milliard d’euros de coût annuel supplémentaire. En multipliant ce montant par une durée moyenne de 8,5 ans, sans actualisation, on obtient environ 10,4 milliards d’euros.

Sans chercher à valider le modèle, ou se rapprocher de ces 11 milliards, cette illustration montre simplement qu’un faible écart de rendement devient considérable lorsqu’il s’applique à plusieurs centaines de milliards d’euros pendant plusieurs années. Le chiffre raconte le coût cumulé d’une prime politique qui s’est transmise aux émissions de dette, pas celui de trois semaines de campagne électorale. Une partie du surcoût s’est retrouvée verrouillée dans la dette émise pendant cette période et continuera d’être payée jusqu’à son échéance.

Figure 5. Le volume de refinancement transforme quelques points de base en milliards.

Calcul pédagogique. Les scénarios ne constituent pas une estimation officielle.

Qu’est-ce qui ferait disparaître la prime ?

Une majorité plus stable, une trajectoire budgétaire crédible et une baisse des besoins d’émission pourraient réduire le surcoût avant les prochaines adjudications. Une détente générale des taux européens aiderait également, de même qu’une intervention de la BCE si la fragmentation était jugée injustifiée. L’AFT peut ajuster les maturités, profiter de meilleures fenêtres et racheter certaines lignes, même si ces leviers ne permettent pas d’effacer rétroactivement toutes les émissions déjà placées.

La thèse serait affaiblie si, par magie, le spread revenait durablement vers son niveau d’avant-dissolution avant qu’un volume important de dette soit refinancé. Elle serait renforcée si l’incertitude traversait plusieurs budgets, rencontrait de lourdes tombées de dette et s’accompagnait d’une dégradation persistante des perspectives de déficit. Il faut donc continuer à observer les adjudications, la courbe OAT-Bund, les prévisions budgétaires et la composition de la demande.

À la clôture indicative du 24 juillet 2026, l’OAT française à dix ans rapportait environ 3,98 %, contre 3,19 % pour le Bund, soit près de 79 pb. Ce niveau reste très inférieur aux tensions de la crise de la zone euro. Il demeure néanmoins supérieur aux 52 pb observés avant la dissolution. Cette différence ne mesure pas exclusivement la politique, mais elle montre que la France n’a pas retrouvé son ancienne position relative.

Le marché oublie plus vite qu’un Trésor ne rembourse

La politique a donc de nouveau un coupon, au sens où son prix redevient lisible dans les conditions de financement. Le QE ne l’avait pas supprimé, mais le rendait plus discret. Lorsque la BCE se retire du rôle d’acheteur marginal, les investisseurs privés remettent plus directement en balance le rendement, le risque budgétaire et la crédibilité institutionnelle.

La facture ne se décide pas le soir d’une élection. Elle se construit au cours des adjudications suivantes, au rythme des centaines de milliards d’euros que l’État doit refinancer. Les marchés peuvent tourner la page en quelques séances. Une obligation, elle, garde la date en mémoire jusqu’à son échéance.

Sources principales:

Sénat, AFT, Allianz Research, Commission Européenne, BCE