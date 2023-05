FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) a annoncé vendredi qu'elle comptait émettre entre 11,5 milliards et 13 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) et d'obligations indexées sur l'inflation en zone euro (OATei) lors de son adjudication prévue le 17 mai.

L'adjudication aura lieu mercredi au lieu de jeudi, qui est un jour férié.

Dans le cadre de cette émission, l'AFT prévoit d'allouer entre 10 milliards et 11 milliards d'euros d'OAT et entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros d'OATi et d'OATei.

Voici les détails de l'adjudication à venir:

Date of auction May 17, 2023 Issue 2.50% Sept. 24, 2026 OAT Settlement date May 22, 2023 Date of auction May 17, 2023 Issue 1.00% May 25, 2027 OAT Settlement date May 22, 2023 Date of auction May 17, 2023 Issue 2.75% Feb. 25, 2029 OAT Settlement date May 22, 2023 Date of auction May 17, 2023 Issue 0.10% March 1, 2029 OATei Settlement date May 22, 2023 Date of auction May 17, 2023 Issue 0.10% July 25, 2036 OATei Settlement date May 22, 2023 Date of auction May 17, 2023 Issue 0.10% July 25, 2053 OATei Settlement date May 22, 2023

-Emese Bartha, The Wall Street Journal

(Version française Maylis Jouaret) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2023 05:35 ET (09:35 GMT)