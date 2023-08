FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) a annoncé vendredi qu'elle comptait émettre de 8 milliards à 9,5 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) et d'obligations indexées sur l'inflation en zone euro (OATei) lors de son adjudication prévue le 17 août.

Voici les détails de l'adjudication à venir:

Date of auction Aug. 17, 2023 Issue 2.50% Sept. 24, 2026 OAT Settlement date Aug. 21, 2023 Date of auction Aug. 17, 2023 Issue 2.75% Feb. 25, 2029 OAT Settlement date Aug. 21, 2023 Date of auction Aug. 17, 2023 Issue 1.50% May 25, 2031 OAT Settlement date Aug. 21, 2023 Date of auction Aug. 17, 2023 Issue 0.10% July 25, 2027 OATei Settlement date Aug. 21, 2023 Date of auction Aug. 17, 2023 Issue 0.10% July 25, 2038 OATei Settlement date Aug. 21, 2023

-Emese Bartha, The Wall Street Journal (Version française Aurélie Henri) ed: xxx

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2023 05:41 ET (09:41 GMT)