FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor a émis pour 1,748 milliard d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) indexées sur l'inflation au cours de son adjudication réalisée jeudi.

Les OATi sont indexées sur l'inflation en France, tandis que les OATei le sont sur l'inflation dans la zone euro.

Voici les détails de l'opération. Les chiffres entre parenthèses correspondent aux résultats des précédentes adjudications, réalisées le 15 juin 2023 pour l'OATei à échéance en 2029, le 16 février 2023 pour l'OATi à échéance en 2032 et le 17 août 2023 pour l'OATei à échéance en 2038.

Issue 0.10% March 1, 2029 OATei Amount on offer (*) 1.25 bln-1.75 bln Bids received 1.995 bln Bids accepted 651 mln Bid-to-cover ratio 3.06 (3.14) Yield 0.57% (0.52%) Average price 97.47 (97.66) Minimum price 97.44 (97.61) Settlement date Sept. 25, 2023 Issue 0.10% March 1, 2032 OATi Amount on offer (*) 1.25 bln-1.75 bln Bids received 1.707 bln Bids accepted 609 mln Bid-to-cover ratio 2.80 (2.50) Yield 0.58% (0.15%) Average price 96.04 (99.52) Minimum price 95.99 (99.48) Settlement date Sept. 25, 2023 Issue 0.10% July 25, 2038 OATei Amount on offer (*) 1.25 bln-1.75 bln Bids received 1.677 bln Bids accepted 488 mln Bid-to-cover ratio 1.44 (2.70) Yield 0.82% (0.75%) Average price 90.01 (90.83) Minimum price 89.96 (90.72) Settlement date Sept. 25, 2023

