Les coûts d'emprunt de la France et de l'Italie ont atteint des sommets plurimensuels lundi et la prime exigée par les investisseurs pour détenir les obligations de ces pays a augmenté après la victoire des eurosceptiques lors d'un vote européen et la convocation par la France d'élections législatives anticipées.

Le président français Emmanuel Macron a fait cet appel surprise après que son camp a perdu lourdement face au Rassemblement national d'extrême droite lors des élections européennes du week-end dernier.

Le changement politique pourrait compliquer les tentatives de l'Union européenne d'approfondir l'intégration, augmentant la prime de risque que les investisseurs recherchent pour détenir des obligations des pays les plus endettés.

Les swaps de défaut de crédit sur les dettes souveraines de l'Italie et de la France ont également atteint des sommets en plusieurs semaines.

Toutefois, les acteurs du marché s'attendent à ce que l'augmentation actuelle de la volatilité soit de courte durée, car les partis du centre, libéraux et socialistes devraient conserver la majorité au Parlement européen.

"Les élections européennes ont produit le glissement attendu vers la droite, mais le développement le plus important pourrait être l'affaiblissement sévère des dirigeants français et allemands", a déclaré Citi dans une note de recherche.

"Le point positif pourrait être une ouverture pour Mario Draghi en tant que président du Conseil européen et décideur de l'ordre du jour, a-t-il ajouté, faisant référence à l'ancien président de la Banque centrale européenne.

Le vote a porté un coup interne aux dirigeants français et allemand, soulevant des questions sur la manière dont les grandes puissances de l'UE peuvent conduire la politique au sein de l'Union.

Il accroît également l'incertitude quant à la réélection de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le Parlement européen organisera un vote en plénière sur sa candidature, très probablement le 18 juillet, selon le cabinet de conseil international Teneo.

L'UE était confrontée à une période historiquement difficile, avec des "fissures" internes et externes dans les questions systémiques qui nécessitent une coopération accrue et non réduite", a déclaré Dana Malas, stratège au sein du groupe SEB.

L'écart entre les rendements des obligations françaises et allemandes s'est creusé de 8,5 points de base (pb) pour atteindre 56 pb.

Le rendement français à 10 ans a augmenté de 13,5 points de base à 3,244%, sa plus forte hausse en une journée depuis 11 mois et son plus haut niveau depuis la mi-novembre.

"Les résultats des élections européennes ont laissé une marque visible sur le marché", a déclaré Sophia Oertmann, analyste chez DZ Bank.

"L'ampleur de l'impact sur le marché à la suite de l'élection... est probablement attribuable aux implications nationales plutôt qu'européennes des élections européennes", a ajouté Mme Oertmann, soulignant l'élargissement des écarts de rendement dans la zone euro.

L'écart entre les rendements italien et allemand à 10 ans s'est creusé de 9,5 points de base pour atteindre 141 points de base, alors que le rendement italien à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis décembre, à 4,085 %

L'écart entre les rendements de la Grèce et de l'Allemagne s'est creusé de 6 points de base pour atteindre 102, les écarts équivalents de l'Espagne et du Portugal s'élargissant d'environ 4 points de base.

"Tant que la majorité centriste agit comme un bloc unifié et que les groupes de droite restent un bloc incohérent, l'impact sur le cours de la politique restera limité", a déclaré Marion Muehlberger, économiste senior à la Deutsche Bank.

"Les craintes d'un choc populiste semblent avoir été prématurées, mais elles peuvent servir de baromètre de la direction que prend la politique nationale", a-t-elle ajouté.

Les rendements allemands ont augmenté alors que les investisseurs attendaient les chiffres de l'inflation américaine avant une réunion de politique de la Réserve fédérale cette semaine et après que les données sur l'emploi de vendredi aient suggéré que la banque centrale américaine ne serait pas pressée de réduire ses taux.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a augmenté de 6 points de base pour atteindre 2,68 %, mais reste inférieur au sommet de 2,707 % atteint à la fin du mois de mai.

Les marchés ne s'attendent pas à une modification des taux de la Fed, mais ils estiment que l'analyse "dot plot" des décideurs politiques concernant les changements potentiels de politique à venir risque de n'indiquer qu'une seule réduction des taux pour cette année.

Ils tablent actuellement sur un assouplissement de 38 points de base en 2024, ce qui implique une baisse des taux et environ 50 % de chances qu'une deuxième baisse intervienne d'ici décembre. (Rapport de Stefano Rebaudo, rapport complémentaire de Samuel Indyk ; rédaction de Mark Potter, Kirsten Donovan et Christina Fincher)