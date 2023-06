Taux : de solides chiffres US font grimper les rendements

Aujourd'hui à 18:52 Partager

Les chiffres US du jour ont mis un terme à plusieurs séances de détente des taux, avec une accélération à la baisse le 23/06.



La tendance qui était encore positive ce mardi matin sur les marchés obligataires s'est retournée en milieu d'après-midi avec la hausse de rendement des emprunts d'Etat de référence américains et allemands qui rebondissent de +3,5Pts et +4Pts : les OAT et les Bunds affichent désormais 2,87% et 2,3450% respectivement.

Les regards étaient braqués ce matin sur Cintra au Portugal où les banquiers centraux de la zone Euro tiennent leur sommet annuel. Christine Lagarde a pris la parole et a sans surprise réitéré l'avis que l'inflation reste trop forte en Europe et qu'il ne fallait pas relâcher l'effort pour la réduire.



La teneur de son discours n'a causé aucune émotion, d'où la poursuite de l'embellie après sa diffusion (-2Pts sur les Bunds et les OAT).



Les T-Bonds US eux se retendent de +4,5Pts de base à 3,763%, ce qui n'est pas très impressionnant vu le bond de 12,2% des ventes de logements neufs au mois de mai, pour atteindre un volume annualisé de 763.000, largement supérieur au consensus de marché... et les prix se redressent légèrement.



Le mois précédent, les ventes avaient déjà grimpé de 3,5% (chiffre révisé par rapport aux +4,1% de l'estimation initiale) selon le Département du Commerce des Etats-Unis.



A 428.000, le stock de logements neufs prêts à la vente représentait à fin mai une offre de 6,7 mois au rythme d'écoulement actuel.



Autre surprise, la confiance du consommateur américain s'est nettement améliorée en juin, à 109,7 ce mois-ci, contre 102,5 au mois de mai, selon l'enquête mensuelle réalisée par le Conference Board.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établie à 155,3 contre 148,9 le mois dernier et celle des anticipations s'est inscrite à 79,3 après 71,5.



Leurs anticipations en matière d'inflation à 1 an donnent quant à elles un taux prévu à 6%, c'est-à-dire au plus bas depuis la fin 2020.



Si la statistique met en évidence une amélioration de la confiance chez les consommateurs âgés de moins de 35 ans et gagnant plus de 35.000 dollars par an, l'évolution de la mesure de leurs anticipations montre néanmoins que les ménages américains anticipent une récession au cours des six à 12 mois à venir, selon le ConfBoard.



Enfin, le Département du Commerce US annonce une progression de 1,7% des commandes de biens durables le mois dernier, après une augmentation de 1,2% en avril (révisée d'une estimation initiale qui était de +1,1%).



Néanmoins, en excluant les équipements de transport, dont les commandes ont grimpé de 3,9% d'un mois sur l'autre, les commandes américaines de biens durables n'ont augmenté que de 0,6% en mai.

Hors défense, elles se sont accrues de 3%, l'aéronautique en profite principalement.



Outre-Manche, les 'Gilts' se signalent une nouvelle fois par une sévère dégradation de +11Pts à 4,411%, ce qui démontre la nervosité des opérateurs face au montant de la dette UK et au risque de récession (alors que le taux directeur a été remonté à 4,5% et pourrait aller vers 5%).







Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.