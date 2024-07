Taux : séance calme (sans US), Gilts en repli (législatives)

L'émission de 8 à 10MdsE de bons Trésor français a été très 'demandée' avec plus de 10MdsE adjugés (taux minimum de 3,17% sur le '10 ans').



Nos OAT terminent la journée inchangées à 3,2800% et l'écart de rendement par rapport au Bund à 10 ans (stable 2,5830%) retombe à 70 points de base.



Les BTP italiens se dégradent symboliquement de +1Pt vers 4,008%, les Bonos espagnols se détendent symétriquement de -1Pt à 3,3900%.



Le seule statistique au menu du jour, c'était les commandes industrielles allemandes : elles ont chuté de -1,6% alors qu'un rebond de +0,5% à +0,6% était attendu en mai.



Le marché obligataire britannique s'est nettement affaibli avec des rendements en hausse de +7Pts vers 4,2410% en cette journée d'élections législatives qui devrait se solder par une large victoire des travaillistes, alors que les conservateurs menés par Rishi Sunak ont atteint des records d'impopularité (après 14 ans d'exercice du pouvoir... et un Brexit).



Les échanges devraient s'animer demain en Europe avec la reprise des cotations sur les T-Bonds et la publication du très attendu 'NFP', le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.



'La situation macroéconomique reste complexe à l'heure actuelle et les données fournissent des informations incertaines quant à la prochaine phase du cycle actuel', explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



'Une fois la confiance établie, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, les marchés seront en mesure de choisir leur propre direction', indique l'analyste.

En ce qui concerne une baisse de taux mi-septembre, ce scénario est plébiscité par 70 des opérateurs, et le consensus monte à 84 pour une seconde baisse en décembre.



Publié mercredi soir, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed a montré que l'inflation restait une source de préoccupation majeure pour la banque centrale, qui a cité le terme à 73 reprises dans son document.







