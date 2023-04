Taux : toujours pas d'embellie à l'horizon, semaine négative

La semaine s'achève sur une nouvelle consolidation sur le front obligataire en Europe (scores globalement peu changés sur une semaine mais le trend négatif perdure: les rendements se retendent avec +2,5Pts sur nos OAT (à 2,992%), +3Pts sur les Bunds à 2,474%.

Les 'Gilts' vont terminer la semaine proche des plus bas avec +2Pts à 3,78%

Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'indice PMI en zone euro. L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale dans la zone s'est redressé de 53,7 en mars à 54,4 ce mois-ci, signalant ainsi une forte croissance de l'activité du secteur privé de la région, à son rythme le plus élevé depuis 11 mois.

La France en revanche voit l'activité chuter de 47,3 à 45,5, au plus bas depuis 3 ans.



Selon les enquêteurs, ce redressement a été soutenu par une demande ravivée et s'est accompagné de la plus forte progression de l'emploi depuis près d'un an, tandis que les pressions inflationnistes se sont encore modérées.



'De façon moins positive, la croissance est devenue de plus en plus déséquilibrée, tirée seulement par le secteur des services alors que la production manufacturière a rechuté en zone de contraction sur fond d'un plongeon de la demande en biens', nuancent-ils.



Si les analystes n'envisagent que peu de signaux techniques négatifs à court terme', la politique monétaire est restrictive, sans espoir d'assouplissement à court terme', rappelle Oddo BHF.



Outre-Atlantique, l'embellie initiale (détente -4Pts à 3,505%) fait long feu et les T-Bonds affichent 3,557% contre 3,545% jeudi).

Le 'chiffre du jour' tempère les déceptions de la veille: il est même surprenant puisque à en croire S&P Global, le secteur privé américain voit sa croissance s'accélérer en avril, à 53,5 en estimation flash, contre 52,3 le mois précédent, et atteint ainsi un plus haut de 11 mois.



