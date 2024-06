Taux : une séance creuse, le Bund continue de surperformer

Cette séance fut peu animée aujourd'hui sur les places financières européennes du fait d'une absence d'indicateurs économiques et surtout de l'absence des investisseurs US en congé ce mercredi (célébration de l'abolition de l'esclavage, ou 'Juneteenth').



Ce jour férié outre-Atlantique pouvait avoir valeur de test en l'absence 'd'éléments extérieurs' mais il ne s'est rien produit de très remarquable, sinon que la tendance sous-jacente depuis le soir du 7 juin s'est imposée avec un creusement de l'écart entre l'OAT (+3,1Pts à 3,151%) avec le 'Bund' allemand qui affiche +1,3Pt 2,403%.

Cela représente à peine +2Pts mais le 'spread' se retend +75Pts après une embellie d'environ -10Pts depuis lundi.

C'est la dette italienne qui a le plus souffert aujourd'hui avec une tension de +6,21Pts du rendement à 3,950%, les 'bonos' espagnols affichant +3Pts (tout comme nos OAT) à 3,344%.

Clairement, c'est le 'Bund' qui fait à nouveau office de valeur refuge, après une petite parenthèse de 48H.



Les 'Gilts' (+5Pts à 4,1030%) n'ont manifestement pas bénéficié de l'annonce d'un nouveau reflux de l'inflation au Royaume-Uni: les prix à la consommation n'ont augmenté que de 2% sur un an au mois de mai, contre +2,3% en avril.



Une bonne nouvelle alors que les opérateurs de marché attendent la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi, à l'issue de laquelle aucune baisse de taux n'est anticipée.



Plusieurs statistiques viendront par ailleurs rythmer la fin de la semaine, dont les indices d'activité PMI en Europe qui paraîtront vendredi.



