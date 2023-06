Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté lundi après une forte baisse la semaine dernière, tandis que l'écart entre les coûts d'emprunt de l'Italie et de l'Allemagne s'est réduit pour atteindre son niveau le plus bas depuis avril 2022.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence de la zone euro, a augmenté de 5 points de base (pb) à 2,358%. Il a chuté de 23 points de base la semaine dernière lorsque les données ont montré que l'inflation de la zone euro s'est ralentie plus que prévu en mai.

Les analystes ont déclaré que plusieurs facteurs étaient susceptibles de pousser à la hausse les rendements obligataires de la zone euro lundi, y compris le solide rapport sur l'emploi américain de vendredi qui a maintenu la pression sur la Réserve fédérale pour augmenter les taux d'intérêt au moins une fois de plus de leur niveau actuel de 5 % à 5,25 %.

"L'emploi aux États-Unis reste fort et la pause de la Fed devrait être remise en question aussi longtemps que cela sera le cas", a déclaré Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier Asset Management.

M. Ielpo a également déclaré que la hausse des prix du pétrole de lundi - motivée par le nouveau plan de l'Arabie saoudite visant à réduire davantage la production - rappelait que "la lutte contre l'inflation n'est pas encore terminée". Le prix du Brent a augmenté d'environ 1,75 $ le baril, à 77,90 $.

Le rendement à 10 ans de l'Italie a augmenté de 7 points de base à 4,047 % lundi.

L'écart entre les rendements à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne - qui est étroitement surveillé en tant que signe du sentiment des investisseurs envers les pays les plus endettés de la zone euro - est tombé à 160 points de base dans les premiers échanges, le plus bas depuis avril 2022. Il était de 168 points de base en dernier lieu.

Les analystes ont déclaré que le rétrécissement de l'écart était dû à des facteurs économiques et techniques.

Le ralentissement de l'inflation dans la zone euro a incité les opérateurs à réduire leurs paris sur de nouvelles hausses de taux de la Banque centrale européenne, qui sont généralement plus douloureuses pour les pays les plus endettés.

L'économie italienne a également enregistré des résultats supérieurs aux prévisions, et les rendements proposés sur les obligations du pays restent parmi les plus élevés d'Europe, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs.

Olivier De Larouziere, directeur des investissements pour les titres à revenu fixe mondiaux chez BNP Paribas Asset Management, a déclaré que les décisions prises le mois dernier par les agences de notation de maintenir la note de crédit de l'Italie ont rassuré les investisseurs.

"La tendance est clairement au relèvement de la note après une très longue période d'abaissements", a-t-il déclaré, notant que l'Italie gérait sa dette plus efficacement que les investisseurs ne l'avaient prévu.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 4 points de base à 2,88 %, après avoir chuté de 13 points de base la semaine précédente.

Les prix sur les marchés des produits dérivés ont montré que les traders s'attendent à ce que la Banque centrale européenne augmente ses taux à un maximum d'environ 3,75 % plus tard dans l'année, contre 3,25 % actuellement. De nombreux investisseurs s'attendent à des hausses de 25 points de base ce mois-ci et le mois prochain.

Christine Lagarde, présidente de la BCE, doit s'exprimer lundi devant le Parlement européen à Bruxelles.

Les données d'enquête ont montré lundi que l'activité commerciale de la zone euro a progressé au rythme le plus lent en trois mois en mai, alors que le secteur des services s'est refroidi et que le ralentissement de l'industrie manufacturière s'est poursuivi. Le rendement des obligations françaises à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 2,906 % après que l'agence de notation S&P a laissé intacte la note AA du pays.