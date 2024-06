La prime exigée par les investisseurs pour détenir des obligations d'État françaises a atteint vendredi son plus haut niveau depuis 2017, alors que l'emprise du président Emmanuel Macron sur le pouvoir s'est affaiblie après que les partis de gauche se sont unis contre lui, ce qui a de nouveau secoué les marchés du pays.

Les rendements des obligations allemandes ont chuté, les investisseurs se réfugiant dans la dette du pays, une valeur refuge traditionnelle, tandis que les actions européennes ont chuté et que l'euro a baissé. Les rendements évoluent à l'inverse des prix.

L'écart entre les coûts d'emprunt français et allemand à 10 ans a atteint 80 points de base (pb) vendredi, les rendements allemands ayant baissé et les rendements français étant restés stables. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis 2017 sur une base intrajournalière et d'un niveau de clôture record depuis la crise de la zone euro en 2012.

Le spread était en passe de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 2011, à environ 30 points de base.

"L'aversion au risque a plombé le marché obligataire français", a déclaré James Briggs, gestionnaire de portefeuille de crédit d'entreprise chez Janus Henderson Investors. "Cela reflète [...] les craintes concernant la gestion par la France de sa situation précaire en matière de dette."

Les investisseurs ont vendu les actifs français depuis que M. Macron a pris le risque de convoquer des élections législatives anticipées dimanche, en réponse à la victoire retentissante de l'extrême droite au Parlement européen.

Les acteurs du marché craignent que l'extrême droite, menée par le Rassemblement national de Marine Le Pen, ne remporte les élections et n'impose un programme de dépenses élevées qui alourdira la dette française déjà importante.

L'élargissement de l'écart de rendement, très surveillé, est dû en grande partie à la chute des rendements allemands, les investisseurs pariant que les banques centrales sont plus susceptibles de réduire les taux d'intérêt après des données plus faibles que prévu sur l'inflation et l'emploi aux États-Unis, et s'arrachant les actifs sûrs.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a baissé de 12 points de base à 2,423 %, son niveau le plus bas depuis la mi-avril, et devrait connaître sa plus forte baisse journalière depuis octobre. L'équivalent français était en baisse de 1 pb à 3,174%.

Jussi Hiljanen, responsable de la stratégie des taux européens chez SEB, a déclaré que la décision du fournisseur d'indices MSCI d'exclure les obligations de l'Union européenne de ses indices a probablement contribué au rallye, les investisseurs vendant la dette européenne et achetant la dette allemande.

"En raison des élections françaises à la fin du mois, nous ne verrons probablement pas de resserrement significatif (des spreads) dans les semaines à venir au moins, et nous pourrions voir un élargissement supplémentaire en raison de l'incertitude politique", a-t-il déclaré.

Les analystes du marché ont déclaré que la décision des partis de gauche français de former un "Front populaire" pour contester l'élection anticipée était l'un des moteurs des mouvements du marché, estimant qu'elle réduisait les chances de M. Macron de sortir victorieux de l'élection.

"Il est possible qu'un candidat d'extrême droite devienne le prochain premier ministre de la France", a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez Jefferies.

"Les inquiétudes du marché vont du blocage du processus de réforme (de la dette) à l'abaissement possible des notations, en passant par l'inquiétude croissante suscitée par le discours sur l'éclatement de la zone euro.

Les inquiétudes suscitées par les élections françaises ont nui aux obligations d'autres pays endettés, l'écart de rendement entre l'Italie et l'Allemagne atteignant 157 points de base, son niveau le plus élevé depuis février.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans est resté stable à 3,945 % vendredi, inchangé pour la semaine, alors que le rendement équivalent allemand a baissé de 25 points de base.

Le rendement des obligations allemandes à 2 ans, qui est sensible aux attentes de la Banque centrale européenne en matière de taux d'intérêt, a baissé de 15 points de base à 2,747 %, son plus bas niveau depuis la mi-mars.