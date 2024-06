La prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir des obligations d'État françaises a atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre ans vendredi, alors que les retombées du pari du président Emmanuel Macron de convoquer des élections anticipées se poursuivent.

Les rendements obligataires ont baissé dans l'ensemble de l'Union européenne vendredi en raison de la hausse des prix, mais ceux de la dette française n'ont pas baissé autant que leurs équivalents allemands, poussant l'écart étroitement surveillé à 74 points de base (pb), le plus élevé depuis la crise du COVID-19 en mars 2020.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a baissé de 7 points de base à 2,423 %, son plus bas niveau depuis un mois.

Le rendement de l'obligation française à 10 ans a baissé de 1 point de base à 3,168 %, en hausse de 5 points de base sur la semaine.

Les investisseurs se sont débarrassés des obligations françaises après l'annonce de l'élection de Macron, craignant que les partis d'extrême droite ne remportent les élections législatives et n'aggravent la viabilité de la dette de la France. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Une partie de l'élargissement a été causée par une chute des rendements des obligations allemandes, les investisseurs ayant parié que les banques centrales étaient plus susceptibles de réduire les taux d'intérêt après des données plus faibles que prévu sur l'inflation et l'emploi aux États-Unis, et qu'ils se précipitaient vers la sécurité de la dette allemande à mesure que l'incertitude politique augmentait.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a baissé de 3 points de base à 3,919 % vendredi, après avoir baissé de 5 points de base cette semaine. (Reportage de Harry Robertson ; Rédaction de Stephen Coates)