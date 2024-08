Les rendements des obligations d'État allemandes ont chuté vendredi à leur plus bas niveau depuis environ six mois, les investisseurs s'arrachant la dette souveraine après que la faiblesse des données économiques américaines a suscité des craintes sur la croissance mondiale et fait chuter les actions.

Les tensions au Moyen-Orient et la baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre jeudi ont également renforcé l'attrait des obligations, bien que la dette des pays de la zone euro considérés comme des investissements plus risqués, tels que l'Italie, se soit moins bien comportée.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a baissé de 5 points de base (pb) à 2,201%, le plus bas depuis février.

Le rendement, qui évolue inversement au prix, devait terminer la semaine avec une baisse de 20 points de base, la plus importante depuis la mi-juin.

Les investisseurs attendaient les données sur l'emploi américain de juillet, qui aideront à orienter la politique de la Réserve fédérale et devraient montrer un léger ralentissement du marché du travail.

Les données de jeudi ont montré que les demandes d'emploi aux États-Unis ont augmenté plus que prévu la semaine dernière à 249 000, le plus haut niveau depuis août 2023.

En outre, une mesure de l'activité manufacturière américaine a chuté à son plus bas niveau depuis huit mois en juillet, en raison d'un effondrement des nouvelles commandes.

"Nous observons des mouvements importants sur les principaux marchés", a déclaré Emmanouil Karimalis, stratège en matière de taux macroéconomiques chez UBS.

"Il s'agit d'une combinaison de plusieurs facteurs : la réduction des taux de la BoE a donné un ton plus haussier cette semaine, tandis que les marchés augmentent également leurs attentes quant à une réduction des taux de la Réserve fédérale", a-t-il ajouté.

"La faiblesse du marché boursier, l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et le ralentissement de l'offre d'obligations d'État européennes en août sont autant de facteurs favorables aux obligations européennes."

Les actions ont chuté dans le monde entier vendredi, l'indice principal européen perdant environ 1,8 % et les contrats à terme américains perdant 1,1 %.

Les inquiétudes concernant l'économie mondiale ont conduit les obligations d'État à risque à sous-performer leurs pairs, les écarts de rendement entre l'Italie et la France par rapport aux obligations allemandes s'élargissant respectivement à 146 points de base (pb), le plus élevé depuis près d'un mois, et à 78 pb, le plus élevé depuis l'élection française du mois dernier.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans est resté stable à 3,644 %, tandis que le rendement des obligations françaises a baissé de 1 point de base à 2,978 %.

Les marchés monétaires ont estimé à 60 points de base les nouvelles baisses de taux de la Banque centrale européenne en 2024, contre environ 50 points de base il y a une semaine.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est sensible aux prévisions de taux de la BCE, était en baisse de 6 points de base à 2,41% après avoir chuté à son plus bas niveau depuis janvier à 2,38% plus tôt dans la session.

Les rendements du Trésor américain étaient en baisse, après avoir chuté jeudi sur les données économiques molles et les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors de la session précédente.