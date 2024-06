Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté jeudi, bien que le marché soit sorti indemne d'une vente aux enchères d'obligations françaises, les investisseurs ayant digéré une série de réunions de banques centrales à la périphérie de l'Union, y compris en Grande-Bretagne.

Les marchés ont été plus calmes ces derniers jours après avoir été effrayés la semaine dernière par l'avance du Rassemblement national eurosceptique de Marine Le Pen dans les sondages d'opinion suite à la décision surprise du président Emmanuel Macron d'appeler à un vote parlementaire rapide.

L'écart entre les rendements allemands et français s'est creusé pour atteindre 80 points de base, son plus haut niveau depuis sept ans, à la fin de la semaine.

Cet écart était de 72,7 points de base et s'est légèrement réduit après une vente aux enchères d'obligations d'État françaises, qui était très surveillée par les investisseurs car il s'agissait de la première vente d'obligations du pays depuis l'annonce de l'élection.

La demande pour la plupart des obligations vendues aux enchères a été plus faible que lors des réouvertures précédentes, mais la France a levé un total de 10,495 milliards d'euros.

Ce montant est le plus élevé des 8 à 10,5 milliards d'euros qu'elle avait l'intention de lever, bien qu'elle ait visé une taille plus petite que d'habitude pour les adjudications.

"Le marché est soulagé", a déclaré Michael Leister, responsable de la stratégie des taux d'intérêt à la Commerzbank, notant que l'écart entre la France et l'Allemagne s'est resserré avant et après l'adjudication, et que le pays a augmenté le montant le plus élevé qu'il visait.

"Cela permet au marché de se stabiliser, ce qui est important.

Le rendement à 10 ans de la France a augmenté de près de 2 points de base, à 3,17 %.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a augmenté de 3,6 points de base à 2,44 %.

Le rendement de référence de la zone euro a atteint son plus bas niveau en deux mois, à 2,34 %, la semaine dernière, les obligations allemandes ayant bénéficié d'une fuite vers la sécurité en raison de l'incertitude politique en France, mais ce mouvement s'est progressivement inversé cette semaine.

L'écart entre les bunds italiens et allemands s'est également légèrement réduit à 148 points de base, le rendement à 10 ans de l'Italie ayant augmenté de 2 points de base à 3,96 %.

Jeudi, les investisseurs surveillaient également les réunions des banques centrales, en cas de retombées sur les marchés de la zone euro, avec la Banque d'Angleterre la plus importante à 1100 GMT.

Plus tôt dans la journée, la Banque nationale suisse a réduit ses taux d'intérêt pour la deuxième fois consécutive, soulignant l'atténuation des pressions sur les prix, tandis que la banque centrale norvégienne a maintenu son taux d'intérêt directeur à son plus haut niveau depuis 16 ans et a repoussé la perspective d'une réduction des taux. (Reportage d'Alun John et de Yoruk Bahceli, édition d'Emelia Sithole-Matarise et de Frances Kerry)