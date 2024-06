Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement augmenté mercredi, tandis que la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir des obligations françaises est restée stable, l'attention restant focalisée sur l'incertitude politique en France.

L'écart entre les rendements à 10 ans de la France et de l'Allemagne était de 73 points de base (pb), en hausse de moins d'un pb par rapport à la session précédente, mais en dessous des 80 pb atteints la semaine dernière.

L'écart est passé sous la barre des 50 points de base depuis que le président français Emmanuel Macron a convoqué des élections anticipées ce mois-ci en réponse à la victoire des partis d'extrême droite aux élections du Parlement européen.

Le Rassemblement national de Marine Le Pen étant en tête dans les sondages mais ne disposant pas d'une majorité absolue, le risque d'un parlement sans majorité ou d'un gouvernement d'extrême droite inquiète les investisseurs quant à l'évolution de la dette et à la situation budgétaire de la France.

"Je ne pense pas qu'il soit réaliste de s'attendre à un resserrement significatif des spreads français à l'approche des élections", a déclaré Jussi Hiljanen, responsable de la stratégie des taux européens chez SEB.

"L'écart pourrait être un peu plus stable ici, mais il y a toujours une tendance sous-jacente à l'élargissement.

L'Union européenne a déclaré mercredi qu'elle souhaitait prendre des mesures budgétaires disciplinaires à l'encontre de la France, de l'Italie, de la Belgique et d'autres petits pays de l'UE en raison de leurs déficits budgétaires excessifs, exigeant qu'ils réduisent leurs déficits.

Piet Haines Christiansen, directeur de la recherche sur les titres à revenu fixe de la Danske Bank, ne s'attend pas à ce que cela surprenne le marché, mais a déclaré que cela pourrait attirer l'attention du marché de manière significative, étant donné la fragilité du sentiment en France.

Le rendement des obligations françaises à 10 ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre 3,1391 %. Il avait atteint 3,338% la semaine dernière. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, l'indice de référence de la zone euro, s'est établi à 2,396 %, en hausse de 1 point de base sur la journée, mais en baisse de près de 30 points de base par rapport au sommet de 2,678 % atteint la semaine dernière.

"Les obligations allemandes ont reçu un certain soutien de la part des turbulences électorales et de la situation macroéconomique", a déclaré M. Hiljanen de SEB.

"Nous avons eu des données américaines plus faibles qui ont éclipsé une Réserve fédérale un peu plus optimiste.

Mardi, les ventes au détail américaines ont augmenté moins que prévu, renforçant les attentes selon lesquelles la Fed commencera à réduire les coûts d'emprunt cette année.

En raison de la taille de l'économie américaine, les marchés mondiaux, y compris les obligations de la zone euro et les prévisions de réduction des taux de la Banque centrale européenne, évoluent souvent en fonction des attentes de la Fed.

Un grand nombre d'économistes interrogés par Reuters prévoient que la BCE réduira son taux de dépôt deux fois de plus cette année, en septembre et en décembre, à la suite de la réduction du taux de juin.

Le rendement à 10 ans de l'Italie, la référence pour les pays les plus endettés de la zone euro, a augmenté de 2,5 points de base à 3,914%, poussant l'écart entre les rendements italiens et allemands à 10 ans à 150 points de base. (Reportage de Samuel Indyk ; Rédaction de Andrew Heavens et Shinjini Ganguli)