Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement augmenté jeudi après avoir baissé la veille, alors que la vente d'obligations du gouvernement français s'est déroulée sans problème avant le dernier tour des élections parlementaires du pays dimanche.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour le bloc de la zone euro, a augmenté de 2 points de base (pb) à 2,578%. Les rendements évoluent inversement aux prix.

La France a attiré une demande équivalente à 2,59 fois le montant collecté dans l'ensemble de la zone euro.

quatre ventes d'obligations

Ce chiffre est légèrement supérieur à celui de sa dernière adjudication à long terme avant que le président Emmanuel Macron ne convoque des élections anticipées au début du mois de juin, et conforme aux autres adjudications de l'année.

Elle a levé 10,5 milliards d'euros (11,34 milliards de dollars) au total, soit le montant le plus élevé qu'elle visait. La France a réduit le montant qu'elle tente de mettre aux enchères pendant la période électorale.

Le rendement des obligations à 10 ans du pays a peu réagi et a augmenté de 2,5 points de base à 3,271 % après avoir chuté de 6 points de base la veille.

"Il semble que les investisseurs aient tiré le meilleur parti de la baisse des prix liée aux élections pour acheter cette adjudication", a déclaré Evelyne Gomez-Liechti, stratégiste multi-actifs chez Mizuho. "Surtout que les deux risques extrêmes - les majorités absolues d'extrême gauche et d'extrême droite - semblent désormais écartés."

L'écart entre les coûts d'emprunt français et allemand s'est réduit de 70 points de base. Le "spread", qui mesure le risque français, a atteint son plus haut niveau depuis 2012, à 85 points de base, la semaine dernière, alors que les craintes d'une victoire de l'extrême droite aux élections se sont accrues.

"Les écarts se sont resserrés et le sentiment a été un peu plus positif", a déclaré Jussi Hiljanen, responsable de la stratégie des taux chez le prêteur SEB.

Rendements obligataires de la zone euro

ont chuté mercredi après que la faiblesse des données économiques américaines ait renforcé les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année. Les investisseurs pensent généralement que des données américaines plus faibles permettent à la Banque centrale européenne d'abaisser davantage les coûts d'emprunt.

"Les récentes données américaines soutiennent l'idée que l'économie montre des signes de ralentissement, ce qui ouvrirait la voie à des réductions de taux de la Fed à l'automne", a déclaré M. Hiljanen.

Les marchés américains sont fermés pour les vacances du 4 juillet et il y a peu de données économiques.

Le rendement italien à 10 ans a augmenté de 2,2 points de base à 4,006%.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est plus sensible aux prévisions de taux de la Banque centrale européenne, était en hausse de 1,7 point de base à 2,931%.

Les traders seront également attentifs aux données mensuelles sur l'emploi aux États-Unis et aux résultats des élections législatives britanniques, tous deux attendus vendredi.

Un parlement sans majorité semble être le résultat le plus probable du second tour des élections législatives françaises, alors que les groupes de gauche et centristes concluent des accords pour tenter d'empêcher le Rassemblement national de Marine Le Pen d'accéder au pouvoir.

(1 dollar = 0,9261 euro)