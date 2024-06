Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont été mitigés lundi après que l'enquête Ifo sur les entreprises allemandes a montré que le moral des entreprises a chuté de manière inattendue en juin, soutenant les attentes de réduction des taux d'intérêt.

L'institut Ifo a déclaré que son indice du climat des affaires avait baissé à 88,6 en juin, contre 89,3 en mai, alors que les analystes prévoyaient 89,7 selon un sondage Reuters.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a augmenté de 1,5 point de base (pb) à 2,4126%.

"L'indicateur Ifo du climat des affaires surestime la faiblesse de l'économie depuis un certain temps", a déclaré Jack Allen Reynolds, économiste en chef adjoint de la zone euro chez Capital Economics.

"L'indice des directeurs d'achat a été un meilleur guide récemment, et bien qu'il ait également baissé en juin, il indique toujours une légère augmentation du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre", a-t-il ajouté.

La croissance des entreprises de la zone euro a fortement ralenti ce mois-ci, la demande ayant baissé pour la première fois depuis février, selon une enquête publiée vendredi.

En outre, les espoirs d'assouplissement monétaire en Europe se sont renforcés après que la Banque nationale suisse a légèrement surpris les marchés en réduisant ses taux, et que la Banque d'Angleterre a délivré un message pessimiste.

Les marchés monétaires prévoient environ 45 points de base supplémentaires de réduction des taux de la Banque centrale européenne en 2024, ce qui implique une autre réduction de 25 points de base et 80 % de chances d'une troisième réduction d'ici la fin de l'année. La BCE a réduit ses taux pour la première fois en cinq ans au début du mois.

Le rendement italien à 10 ans a baissé de 1 pb pour atteindre 3,93 %, tandis que l'écart de rendement entre l'Italie et l'Allemagne s'est réduit à 150 pb.

La prime de risque des pays les plus endettés de la zone euro a tendance à diminuer lorsque les espoirs de réduction des taux se renforcent.

L'écart de rendement entre les obligations d'État françaises et allemandes s'est réduit mais est resté à proximité d'un plus haut de sept ans, les investisseurs craignant qu'une victoire de l'extrême droite aux élections ne conduise le gouvernement à augmenter les dépenses publiques, alimentant ainsi les craintes d'une crise budgétaire au cœur de l'Europe.

Le responsable financier du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen, parti d'extrême droite, a déclaré à Reuters qu'un gouvernement dirigé par le RN mettrait fin à la pratique des déficits budgétaires élevés, qui dure depuis des décennies, et respecterait les règles fiscales de l'Union européenne.

"Nous pensons qu'il est trop tôt pour acheter des obligations françaises avant le premier tour des élections, étant donné l'incertitude sur la forme du nouveau gouvernement et ses politiques fiscales", a déclaré Reinout De Bock, responsable de la stratégie des taux européens chez UBS.

"La capacité d'absorption des obligations françaises est importante, mais la question clé est de savoir comment un nouveau gouvernement arrêtera la tendance à la hausse de la dette par rapport au PIB", a-t-il ajouté.

L'écart entre les rendements français et allemand à 10 ans - une mesure de la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir des obligations d'État françaises - était de 72 points de base. Il a récemment atteint environ 80 points de base, son niveau le plus élevé depuis février 2017.

Le premier tour des élections françaises aura lieu dimanche.

Le sentiment du marché à l'égard de la France et des pays les plus endettés de la zone euro s'est amélioré jeudi, le marché ayant traversé une adjudication d'obligations françaises en grande partie indemne. (Reportage de Stefano Rebaudo ; Reportage supplémentaire de Harry Robertson ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise et Mark Potter)