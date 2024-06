Les investisseurs étrangers ont augmenté leurs ventes d'obligations japonaises la semaine dernière, motivés par la probabilité croissante d'une hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon et ses plans de réduction des achats d'obligations, ont montré les données du gouvernement jeudi.

Les étrangers ont vendu pour 4,21 trillions de yens (26,24 milliards de dollars) d'obligations japonaises au cours de la semaine du 21 juin, le montant le plus élevé depuis le 26 avril, selon les données du ministère des Finances.

Ils ont retiré un montant net de 1,61 trillion de yens des obligations à long terme, le plus important en une semaine depuis le 22 mars, tout en se délestant d'un montant net de 2,61 trillions de yens de titres de créance à court terme.

Le yen a chuté à 160,88 pour un dollar mercredi, son niveau le plus bas depuis 1986, incitant de plus en plus d'acteurs du marché à parier que la BOJ devra relever ses taux lors de sa réunion de juillet pour ralentir la chute de la monnaie.

Un résumé de la récente réunion de la BOJ ce mois-ci a révélé que les décideurs politiques ont discuté de la possibilité d'une augmentation des taux d'intérêt à court terme. En outre, la banque centrale a annoncé son intention de présenter une stratégie de réduction de son programme d'achat d'obligations lors de la prochaine réunion de politique générale prévue les 30 et 31 juillet.

Simultanément, les investisseurs étrangers ont vendu pour 625,07 milliards de yens d'actions japonaises, ce qui représente leur plus forte vente nette hebdomadaire depuis le 19 avril, selon les données des bourses.

Ils ont vendu des contrats dérivés pour un montant net de 603,7 milliards de yens, soit les ventes nettes hebdomadaires les plus importantes depuis le 29 mars.

Les marchés boursiers japonais ont également connu des sorties de capitaux étrangers d'une valeur d'environ 21,37 milliards de yens.

Pendant ce temps, les investisseurs japonais ont abandonné un montant net de 1,06 trillion de yens d'obligations étrangères à long terme, contrairement aux 655 milliards de yens d'achats nets de la semaine précédente. Ils ont également abandonné 427,2 milliards de yens d'instruments de dette à court terme.

Les acteurs du marché japonais ont toutefois acquis pour 119,3 milliards de yens d'actions sur les marchés boursiers étrangers, après quatre semaines consécutives de ventes nettes. (1 $ = 160,4700 yens)