Les rendements des obligations d'État japonaises à plus long terme ont baissé jeudi, aplatissant la courbe des rendements, à la suite d'une forte demande lors d'une vente de papier à 20 ans.

Le rendement du JGB à 20 ans a perdu 2 points de base (pb) à 1,935% à 0432 GMT, reculant d'un plus haut de 13 ans de 1,960% atteint mercredi.

Le rendement à 30 ans a baissé de 1 pb à 2,215%, tandis que le rendement à 10 ans a baissé de 0,5 pb à 1,080%.

Les contrats à terme de référence sur le JGB à 10 ans ont augmenté de 0,02 yen pour atteindre 142,84. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Bien que le résultat de l'adjudication ait été "plus fort qu'initialement prévu", les rendements dits "super-longs" ne devraient pas rester déprimés longtemps, a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef du bureau japonais chez Mizuho Securities.

"La tendance récente des adjudications de titres à long terme est que le résultat est meilleur que prévu, mais que les obligations se vendent dans les heures ou les jours qui suivent", a-t-il déclaré. "Les performances des JGB à long terme ont été faibles ces dernières semaines, car il n'y a pas de véritables acheteurs d'obligations à très long terme.

À plus court terme, le rendement des JGB à deux ans est resté stable à 0,335 %, tandis que le rendement à cinq ans a augmenté de 0,5 pb pour atteindre 0,605 %.

L'écart entre les rendements à deux ans et à 30 ans s'est réduit de 1 pb pour atteindre 188 pb.

Le ministère des finances a vendu 755,5 trillions de yens d'obligations à 20 ans jeudi, avec des mesures de la demande améliorées par rapport à l'adjudication du mois précédent.

Le ratio de couverture s'est amélioré, passant de 3,27 à 3,80, et l'écart entre le prix moyen et le prix le plus bas de l'offre retenue s'est réduit, passant de 0,07 yen à 0,05 yen. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Varun H K)