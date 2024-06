Les rendements des obligations d'État japonaises ont baissé mercredi, inversant une hausse antérieure, à la suite d'un rapport de Reuters laissant entrevoir une diminution de l'émission de dette à long terme à l'avenir.

Un projet de proposition d'un groupe du ministère des finances, vu par Reuters, recommande l'émission de dette de plus courte durée et l'introduction d'obligations à taux variable, tout en réduisant l'émission d'obligations à plus long terme.

Cette proposition fera partie des facteurs que le gouvernement prendra en compte lors de l'élaboration de son plan d'émission de dette pour le prochain exercice fiscal, qui débutera en avril 2025.

Le rendement du JGB à 20 ans a baissé de 2 points de base (pb) à 1,765% à 0620 GMT, après avoir augmenté de 2 pb plus tôt dans la journée.

Le rendement à 30 ans a chuté de 2,5 points de base à 2,12 %, inversant une progression de 2,5 points de base.

Le rendement du JGB à 10 ans a baissé de 1 pb à 0,930%, après un gain de 0,5 pb plus tôt dans la session.

Le rendement à cinq ans a baissé de 0,5 pb à 0,505%, après un gain de 0,5 pb.

Le rendement du JGB à deux ans est resté stable à 0,28%.

Le rapport de Reuters a déclenché ce revirement, a déclaré Naomi Muguruma, économiste de marché principal chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Dans le même temps, le manque de clarté à ce stade sur le prochain plan d'émission, ainsi que l'incertitude sur la trajectoire de la politique de la Banque du Japon signifient que pour l'instant, "la direction générale du marché est difficile à déterminer", a ajouté Muguruma.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré au parlement mardi qu'une augmentation des taux d'intérêt le mois prochain était "certainement possible", en fonction des données économiques à venir.

On s'attendait à ce que la banque centrale renonce à une hausse en juillet après avoir annoncé la semaine dernière qu'elle présenterait une réduction de son programme d'achat d'obligations lors de la réunion, en partant du principe que faire les deux en même temps risquait de perturber les marchés.

"Le marché tourne en rond à cause de ce que fait la BOJ", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef pour le Japon chez Mizuho Securities. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala et Sohini Goswami)