Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Des actions mondiales et américaines à des niveaux record, des élections générales au Royaume-Uni et des prix d'actifs japonais qui atteignent des niveaux historiques : les investisseurs asiatiques auront beaucoup à se mettre sous la dent jeudi, même si les liquidités seront réduites en raison des vacances du 4 juillet aux États-Unis.

En effet, les marchés asiatiques pourraient être plus vulnérables à une volatilité accrue et à des mouvements de grande ampleur, précisément parce que les volumes de transactions seront beaucoup plus faibles qu'à l'accoutumée.

La toile de fond mondiale de l'ouverture des marchés asiatiques jeudi semble toutefois positive après la hausse généralisée des actions mercredi, l'affaiblissement du dollar et la baisse des rendements des bons du Trésor - un assouplissement collectif classique des conditions financières favorable au marché. Le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed du 11 au 12 juin, publié mercredi, a fait écho aux remarques du président de la Fed, Jerome Powell, cette semaine, selon lesquelles les pressions sur les prix s'atténuent. C'est une bonne nouvelle. Plus inquiétant, cependant, la "grande majorité des participants" pense que l'activité économique américaine se refroidit également, ce qui a été confirmé par des données décevantes sur le secteur des services et une nouvelle révision à la baisse de l'indicateur de croissance du PIB de la Fed d'Atlanta.

Les rendements des bons du Trésor ont chuté pour la deuxième journée - effaçant ainsi la hausse de Donald Trump et des élections françaises de lundi - ouvrant la voie à un nouveau bond vers un nouveau sommet pour le S&P 500 et le Nasdaq.

Les cambistes seront particulièrement attentifs aux mouvements brusques du yen et à l'intervention du Japon pour éviter que sa dépréciation ne fasse boule de neige, surtout si les marchés américains sont fermés.

Le yen a atteint mercredi son plus bas niveau depuis 38 ans, à 162,00 pour un dollar. Jusqu'à présent, Tokyo n'a pas montré sa main, et peut-être ne le fera-t-il pas - le déclin du yen semble raisonnablement ordonné, et la volatilité du yen sur l'ensemble de la courbe est relativement modérée.

Il convient toutefois de rappeler que les deux dernières incursions de Tokyo sur le marché, le 29 avril et le 1er mai, ont été effectuées à des moments peu liquides de la journée de négociation mondiale ou pendant les vacances. Les opérateurs seront sur leurs gardes. Non seulement le yen se vend régulièrement, mais les obligations japonaises font de même. Le rendement du JGB à 10 ans a atteint mercredi 1,10 % et l'écart avec le rendement du JGB à deux ans s'est creusé pour atteindre 75 points de base.

Le yen est à son plus bas niveau depuis 38 ans, le rendement des obligations à 10 ans n'a jamais été aussi élevé depuis 13 ans et la courbe des rendements s'accentue rapidement. De plus, le Nikkei est à deux doigts de battre son record de mars.

Il s'agit là de niveaux et de mouvements importants pour les actifs japonais. Le risque d'un repli doit certainement s'accroître.

Le calendrier économique de jeudi est léger, avec seulement le PMI de Hong Kong et les échanges australiens. Le calendrier de vendredi est beaucoup plus chargé, avec l'inflation à Taïwan, en Thaïlande et aux Philippines, les données sur les comptes courants en Corée du Sud, les ventes au détail à Singapour et les dépenses des ménages au Japon.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- PMI de Hong Kong (juin)

- Commerce en Australie (mai)

- Le chef de la banque centrale thaïlandaise, Sethaput Suthiwartnarueput, prend la parole