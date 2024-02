Les constructeurs de maisons britanniques sont dans le collimateur des investisseurs cette semaine, avec des résultats qui pourraient indiquer si la baisse des rendements des gilts à la fin de l'année dernière s'est traduite par une baisse suffisante des taux hypothécaires pour graisser les rouages de l'économie.

Les craintes que les banques centrales du monde entier, y compris la Banque d'Angleterre, maintiennent les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, renforcées par les décisions politiques et les données de la semaine dernière, suggèrent toutefois que le chemin sera semé d'embûches.

Parmi les grands constructeurs qui ont annoncé leurs résultats figurent Barratt, le plus grand constructeur de maisons de Grande-Bretagne, Redrow et Bellway, à un moment où les investisseurs deviennent plus optimistes à l'égard du secteur et où les candidats à l'achat d'une maison commencent enfin à emprunter davantage.

L'indice FTSE des constructeurs d'habitations a atteint un niveau record vendredi, avant que les données américaines ne fassent grimper les coûts d'emprunt dans le monde entier.

L'indice, qui regroupe des sociétés telles que Taylor Wimpey et Barratt, a progressé d'environ 50 % depuis qu'il a atteint son niveau le plus bas en neuf ans, en septembre 2022.

"L'amélioration de l'accessibilité des prêts hypothécaires devrait entraîner une reprise du marché du logement et les élections devraient fournir une toile de fond politique plus favorable, nous pensons que les prévisions, les valorisations et les prix des actions devraient continuer à augmenter à moyen terme", a déclaré Jefferies.

Le trimestre dernier, les principaux constructeurs ont émis des avertissements assez terribles concernant les perspectives pour 2024, et Barratt a déclaré que ses objectifs annuels de construction de logements seraient inférieurs de 20 % à ceux de l'année précédente.

Mais les choses ont commencé à se redresser à la fin de l'année 2023. Les rendements des gilts à cinq ans, qui soutiennent une grande partie des emprunts des consommateurs, ont fortement chuté, les investisseurs se préparant à ce que la BoE relâche les rênes de sa politique monétaire un peu plus tôt que beaucoup ne l'avaient prévu.

Une mesure de l'accessibilité des logements a chuté à la fin de l'année dernière pour atteindre son niveau le plus bas depuis 2015 en termes réels, selon le fournisseur de prêts immobiliers Halifax.

Les données récentes de la Banque d'Angleterre montrent que les prêteurs britanniques ont approuvé le plus grand nombre de prêts hypothécaires depuis juin le mois dernier, tandis que les taux hypothécaires ont baissé pour la première fois depuis plus de trois ans.

Mais les bonnes nouvelles pourraient s'arrêter là pour l'instant.

La semaine dernière, la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux à leur niveau le plus élevé depuis près de 16 ans, et deux de ses membres se sont prononcés en faveur d'une nouvelle hausse.

Les rendements des gilts, qui ont connu leur plus forte hausse en six mois en janvier, ont légèrement augmenté après la décision, puis ont grimpé de 17 points de base au cours de la seule journée de vendredi, après que les chiffres de l'emploi américain, plus élevés que prévu, ont repoussé les attentes de réduction des taux aux États-Unis et fait grimper les rendements obligataires dans le monde entier.

L'augmentation des coûts d'emprunt de référence réduit la probabilité de nouvelles réductions importantes des taux hypothécaires, et les actions des constructeurs de maisons britanniques ont chuté vendredi après les données américaines et à nouveau lundi.

La décision de la BoE sur les taux d'intérêt a aidé la livre, mais les données américaines l'ont davantage pénalisée.

Elle s'est échangée autour de son plus bas niveau depuis près de huit semaines lundi, à 1,260 dollar, alors même que les rendements des gilts à cinq ans ont atteint leur plus haut niveau depuis trois semaines.